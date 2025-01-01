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Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый спектакль «Чиполлино» в Максим Холле

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели! На сказочной сцене Максим Холла развернется увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона.

Приключения и дружба

В этой захватывающей постановке Чиполлино не только обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу, но и спасает своего папу, обретая при этом новых друзей. Его отвага и находчивость сделают спектакль интересным не только для детей, но и для взрослых.

Музыка и яркие персонажи

Спектакль наполнен невероятной музыкой и яркими персонажами, которые не оставят никого равнодушным. Динамичное развитие сюжета и оригинальная интерпретация классической истории сделают ваше время в театре незабываемым.

Не упустите возможность!

Приходите в Максим Холл и станьте частью этого чудесного приключения! Следите за расписанием и не упустите возможность увидеть Чиполлино в его неожиданном и ярком исполнении.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
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11:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽

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