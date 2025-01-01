Спектакль Чиполлино

Возвращение балета «Чиполлино» на сцену НОВАТа

Один из лучших балетов для детей и их родителей — «Чиполлино» — вновь радует зрителей на сцене НОВАТа в новой редакции! Этот остроумный и увлекательный спектакль создан по мотивам знаменитой сказки Джанни Родари.

Захватывающее приключение

История о мальчике-луковке и его друзьях увлекает зрителя в захватывающее приключение. Герои спектакля смело противостоят Принцу Лимону и Синьору Помидору, защищая слабых и вдохновляя зрителей на веру в настоящую дружбу, добро и справедливость.

Яркое оформление

Балет «Чиполлино» заиграет новыми красками благодаря великолепным декорациям и костюмам, созданным выдающимся театральным художником Валерием Левенталем. Он оформил более 200 спектаклей по всему миру, а его работы хранятся в таких известных коллекциях, как Третьяковская галерея, Русский музей и Музей музыкального и театрального искусства в Санкт-Петербурге.

Музыкальное сопровождение

Балет покорит зрителей любого возраста своей веселой музыкой, сложной хореографией и сказочным оформлением. Это отличный повод для семейного похода в театр!

Команда создателей