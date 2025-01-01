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Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Постановка
НОВАТ 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение балета «Чиполлино» на сцену НОВАТа

Один из лучших балетов для детей и их родителей — «Чиполлино» — вновь радует зрителей на сцене НОВАТа в новой редакции! Этот остроумный и увлекательный спектакль создан по мотивам знаменитой сказки Джанни Родари.

Захватывающее приключение

История о мальчике-луковке и его друзьях увлекает зрителя в захватывающее приключение. Герои спектакля смело противостоят Принцу Лимону и Синьору Помидору, защищая слабых и вдохновляя зрителей на веру в настоящую дружбу, добро и справедливость.

Яркое оформление

Балет «Чиполлино» заиграет новыми красками благодаря великолепным декорациям и костюмам, созданным выдающимся театральным художником Валерием Левенталем. Он оформил более 200 спектаклей по всему миру, а его работы хранятся в таких известных коллекциях, как Третьяковская галерея, Русский музей и Музей музыкального и театрального искусства в Санкт-Петербурге.

Музыкальное сопровождение

Балет покорит зрителей любого возраста своей веселой музыкой, сложной хореографией и сказочным оформлением. Это отличный повод для семейного похода в театр!

Команда создателей

  • Музыка: Карэн Хачатурян
  • Либретто: Геннадий Рыхлов по одноименной сказке Джанни Родари
  • Хореография: Генрих Майоров
  • Сценография и костюмы: Валерий Левенталь
  • Музыкальный руководитель и дирижер: Филипп Селиванов
  • Балетмейстер-постановщик: Александр Омар
  • Художник по свету: Татьяна Чумичёва
  • Художник воссоздания сценографии и костюмов: Олег Молчанов
  • Художественный консультант по адаптации сценографии и костюмов: Вячеслав Окунев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 13 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 3 ноября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

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