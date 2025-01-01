Спектакль Чиполлино

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели! На сказочной сцене Максим Холла разворачивается увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона.
В этой постановке Чиполлино обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу и, наконец, спасает своего папу, обретая новых друзей. Этот отважный и находчивый, невероятно музыкальный и обаятельный мальчишка никого не оставит равнодушным.
«Чиполлино» — это не просто спектакль, а настоящее музыкальное приключение, которое подарит зрителям радость и вдохновение. Погружение в мир сказки, яркие персонажи и великолепная музыка сделают этот вечер незабываемым.
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль в исполнении талантливых артистов!