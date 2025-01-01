Приключения Чиполлино: смелость и находчивость на сказочной сцене Максим Холла

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели! На сказочной сцене Максим Холла разворачивается увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона.

Захватывающий сюжет

В этой постановке Чиполлино обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу и, наконец, спасает своего папу, обретая новых друзей. Этот отважный и находчивый, невероятно музыкальный и обаятельный мальчишка никого не оставит равнодушным.

Творческая команда

Режиссер: Альберт Зинатуллин

Альберт Зинатуллин Художник: Мирослава Вершинина

Мирослава Вершинина Композитор: Дмитрий Суворов

Дмитрий Суворов Песни: на стихи Константина Зинченко и Альберта Зинатуллина

Почему стоит посетить спектакль?

«Чиполлино» — это не просто спектакль, а настоящее музыкальное приключение, которое подарит зрителям радость и вдохновение. Погружение в мир сказки, яркие персонажи и великолепная музыка сделают этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль в исполнении талантливых артистов!