Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Чиполлино: смелость и находчивость на сказочной сцене Максим Холла

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели! На сказочной сцене Максим Холла разворачивается увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона.

Захватывающий сюжет

В этой постановке Чиполлино обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу и, наконец, спасает своего папу, обретая новых друзей. Этот отважный и находчивый, невероятно музыкальный и обаятельный мальчишка никого не оставит равнодушным.

Творческая команда

  • Режиссер: Альберт Зинатуллин
  • Художник: Мирослава Вершинина
  • Композитор: Дмитрий Суворов
  • Песни: на стихи Константина Зинченко и Альберта Зинатуллина

Почему стоит посетить спектакль?

«Чиполлино» — это не просто спектакль, а настоящее музыкальное приключение, которое подарит зрителям радость и вдохновение. Погружение в мир сказки, яркие персонажи и великолепная музыка сделают этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль в исполнении талантливых артистов!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше