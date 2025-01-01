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Чиполлино
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Спектакль Чиполлино

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Чипполино» по знаменитой сказке Джанни Родари

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Чипполино», основанный на знаменитой сказке Джанни Родари. Это любимая многими история, которая оживает благодаря инсценировке М.Е. Гладких.

О спектакле

«Чипполино» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир детских фантазий и приключений. Режиссером проекта выступает М.Е. Гладких, который известен своим умением создавать яркие и запоминающиеся постановки.

Команда спектакля

  • Режиссер: М.Е. Гладких
  • Аранжировщик и хормейстер: О.Б. Забродская
  • Художник по костюмам: Н.А. Калинина

Участники

В спектакле принимают участие студенты 3 курса специализации «Артист драматического театра и кино» под руководством мастера П.В. Южакова. Это отличная возможность увидеть, как молодые таланты воплощают на сцене известные персонажи сказки.

Интересные факты

Джанни Родари — итальянский писатель, который создал множество детских произведений, становящихся классикой. Его сказка «Чипполино» была написана в 1951 году и с тех пор полюбилась детям и взрослым по всему миру.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и детской фантазии! Спектакль «Чипполино» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
12:00 от 300 ₽

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