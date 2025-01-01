Спектакль Чиполлино

Спектакль «Чипполино» по знаменитой сказке Джанни Родари

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Чипполино», основанный на знаменитой сказке Джанни Родари. Это любимая многими история, которая оживает благодаря инсценировке М.Е. Гладких.

О спектакле

«Чипполино» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир детских фантазий и приключений. Режиссером проекта выступает М.Е. Гладких, который известен своим умением создавать яркие и запоминающиеся постановки.

Команда спектакля

Режиссер: М.Е. Гладких

М.Е. Гладких Аранжировщик и хормейстер: О.Б. Забродская

О.Б. Забродская Художник по костюмам: Н.А. Калинина

Участники

В спектакле принимают участие студенты 3 курса специализации «Артист драматического театра и кино» под руководством мастера П.В. Южакова. Это отличная возможность увидеть, как молодые таланты воплощают на сцене известные персонажи сказки.

Интересные факты

Джанни Родари — итальянский писатель, который создал множество детских произведений, становящихся классикой. Его сказка «Чипполино» была написана в 1951 году и с тех пор полюбилась детям и взрослым по всему миру.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и детской фантазии! Спектакль «Чипполино» ждет вас!