Рейв-сказка для взрослых по мотивам произведения Джанни Родари

Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» предстала в неожиданном свете. Мы перечитали её во взрослом возрасте и поняли, что это совсем не детская история. Спектакль открывает многогранность героев, их сильные и слабые стороны, мотивы и поступки, стирая границы между плохими и хорошими.

Мир сказки по-взрослому

Домики, маски, музыка, песни и танцы превращают привычную историю в яркий и динамичный мир, где события сменяются с головокружительной скоростью. Постепенно громче становится музыка, безудержнее танцы, а маски — сбрасываются.

Философский взгляд

Спектакль предлагает задуматься, что нужно для счастья и как его достичь в реальном мире, приглашая зрителя взглянуть на произведение Джанни Родари по-новому. Однако помните: все события вымышлены, а любые совпадения случайны.

Творческая команда

Режиссёр: Вероника Бевза

Художник: Яна Звездочётова

Художник по свету: Ефим Осипов

Музыкальное оформление: Василий Чайников

Хореограф: Вероника Бевза

Продюсер: Дмитрий Палешев

Актёрский состав

Семён Лунёв/Павел Байталюк, Даниил Воронин, Владислава Кушнерова, Наталия Борисова, Алёна Семенченко, Екатерина Вилейто, Евгения Ческидова, Валерия Жмуренко, Аделина Львова, Альберт Зыбин, Ирина Логинова, Евдокия Мотошина, Александр Шелков.

Обратите внимание: в спектакле актёры курят на сцене.