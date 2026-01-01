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Чиполлино. Рейв-сказка
Киноафиша Чиполлино. Рейв-сказка

Спектакль Чиполлино. Рейв-сказка

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

Рейв-сказка для взрослых по мотивам произведения Джанни Родари

 

Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» предстала в неожиданном свете. Мы перечитали её во взрослом возрасте и поняли, что это совсем не детская история. Спектакль открывает многогранность героев, их сильные и слабые стороны, мотивы и поступки, стирая границы между плохими и хорошими.

Мир сказки по-взрослому
Домики, маски, музыка, песни и танцы превращают привычную историю в яркий и динамичный мир, где события сменяются с головокружительной скоростью. Постепенно громче становится музыка, безудержнее танцы, а маски — сбрасываются.

Философский взгляд
Спектакль предлагает задуматься, что нужно для счастья и как его достичь в реальном мире, приглашая зрителя взглянуть на произведение Джанни Родари по-новому. Однако помните: все события вымышлены, а любые совпадения случайны.

Творческая команда

  • Режиссёр: Вероника Бевза
  • Художник: Яна Звездочётова
  • Художник по свету: Ефим Осипов
  • Музыкальное оформление: Василий Чайников
  • Хореограф: Вероника Бевза
  • Продюсер: Дмитрий Палешев

Актёрский состав
Семён Лунёв/Павел Байталюк, Даниил Воронин, Владислава Кушнерова, Наталия Борисова, Алёна Семенченко, Екатерина Вилейто, Евгения Ческидова, Валерия Жмуренко, Аделина Львова, Альберт Зыбин, Ирина Логинова, Евдокия Мотошина, Александр Шелков.

Обратите внимание: в спектакле актёры курят на сцене.

 

Режиссер
Вероника Бевза
В ролях
Семен Лунев
Павел Байталюк
Даниил Воронин
Владислава Кушнерова
Наталия Борисова

Фотографии

Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка
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