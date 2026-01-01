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ChipaChip
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ChipaChip

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О концерте

Концерт группы ChipaChip в Рязани

В банкетном зале «Свобода» состоится долгожданный концерт группы ChipaChip. Этот концерт является частью большого тура «ChipaChip — Совершеннолетний» и предлагает слушателям уникальный опыт через отборные композиции, наполненные доброй грустью и иронией.

Событие начнётся с встречи с артистом в 18:30, а общее начало концерта запланировано на 20:00. За 18 лет своего творческого пути группа ChipaChip смогла завоевать сердца многих поклонников, и на этом концерте они представят свои самые популярные хиты, вызывающие ностальгические эмоции.

Программа концерта:

  • 18:30 — Встреча с артистом (Meet & Greet, проход без очереди)
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события в Рязани! Обратите внимание, что возрастное ограничение — 18+, обязательно наличие документов.

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Октябрь
1 октября четверг
19:00
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
от 2200 ₽

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