Концерт группы ChipaChip в Рязани

В банкетном зале «Свобода» состоится долгожданный концерт группы ChipaChip. Этот концерт является частью большого тура «ChipaChip — Совершеннолетний» и предлагает слушателям уникальный опыт через отборные композиции, наполненные доброй грустью и иронией.

Событие начнётся с встречи с артистом в 18:30, а общее начало концерта запланировано на 20:00. За 18 лет своего творческого пути группа ChipaChip смогла завоевать сердца многих поклонников, и на этом концерте они представят свои самые популярные хиты, вызывающие ностальгические эмоции.

Программа концерта:

18:30 — Встреча с артистом (Meet & Greet, проход без очереди)

19:00 — Общий вход

20:00 — Начало концерта

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события в Рязани! Обратите внимание, что возрастное ограничение — 18+, обязательно наличие документов.