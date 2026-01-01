Оповещения от Киноафиши
ChipaChip
О концерте

Музыкальный тур "ChipaChip - Совершеннолетний"

Атмосфера будет особенной: в этом большом туре вас ждут отборные композиции, которые уже стали любимыми многими слушателями. Они вызовут в ваших сердцах ретроспективу воспоминаний и подарят хорошее настроение, смешанное с приятной иронией.

Этот тур приурочен к знаменательному событию – совершеннолетию в музыкальном мире, что делает его особенно значимым для всех поклонников творчества ChipaChip. Не упустите возможность стать частью этого праздника!

Программа вечера

  • 18:00 – Meet & Greet (пропуск без очереди);
  • 18:30 – общий вход;
  • 19:30 – начало концерта.

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст.

Ждем вас на концерте, который оставит яркие впечатления и подарит множество приятных минут!

Март
14 марта суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2200 ₽
В других городах
Март
Апрель
Май
18 марта среда
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 2200 ₽
20 марта пятница
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 2200 ₽
17 апреля пятница
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2000 ₽
18 апреля суббота
18:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 2000 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
от 2000 ₽
21 апреля вторник
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
от 2000 ₽
15 мая пятница
18:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
16 мая суббота
18:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 2000 ₽
21 мая четверг
19:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 2000 ₽

В ближайшие дни

0+
Фолк
Кто сказал «дзынь»? Барабанная дробь – ударные
25 апреля в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Saluki
16+
Хип-хоп
Saluki
3 апреля в 20:00 VK Stadium
от 3700 ₽
Коста Лакоста
16+
Поп
Коста Лакоста
7 июня в 20:00 Gipsy
от 3500 ₽
