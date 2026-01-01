Атмосфера будет особенной: в этом большом туре вас ждут отборные композиции, которые уже стали любимыми многими слушателями. Они вызовут в ваших сердцах ретроспективу воспоминаний и подарят хорошее настроение, смешанное с приятной иронией.
Этот тур приурочен к знаменательному событию – совершеннолетию в музыкальном мире, что делает его особенно значимым для всех поклонников творчества ChipaChip. Не упустите возможность стать частью этого праздника!
Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст.
Ждем вас на концерте, который оставит яркие впечатления и подарит множество приятных минут!