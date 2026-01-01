Музыкальный тур "ChipaChip - Совершеннолетний"

Атмосфера будет особенной: в этом большом туре вас ждут отборные композиции, которые уже стали любимыми многими слушателями. Они вызовут в ваших сердцах ретроспективу воспоминаний и подарят хорошее настроение, смешанное с приятной иронией.

Этот тур приурочен к знаменательному событию – совершеннолетию в музыкальном мире, что делает его особенно значимым для всех поклонников творчества ChipaChip. Не упустите возможность стать частью этого праздника!

Программа вечера

18:00 – Meet & Greet (пропуск без очереди);

– Meet & Greet (пропуск без очереди); 18:30 – общий вход;

– общий вход; 19:30 – начало концерта.

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст.

Ждем вас на концерте, который оставит яркие впечатления и подарит множество приятных минут!