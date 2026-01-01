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Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли
Билеты от 700₽
Киноафиша Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли

Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте

Гейша и трагедия любви

Известная российская актриса Екатерина Гусева, покорившая зрителей благодаря своим ролям в фильмах и мюзиклах, представляет новый музыкально-театральный проект «Чио-Чио-сан. Рассказ гейши», который удивит даже тех, кто давно оценил многогранность её таланта. После таких культовых проектов, как «Бригада», «Охота на изюбра», «Танкер «Танго» и мюзиклов «Норд-Ост» и «Красавица и Чудовище», Екатерина Гусева возьмет на себя роль гейши в этом произведении, вдохновленном трагической историей японской девушки, обманутой офицером военно-морских сил США.

Трагическая фигура главной героини

Образ Чио-Чио-сан (Мадам Баттерфляй) воссоздает трагическую фигуру романтической барышни, похожей на тех, кто влюбляется в человека из другой социальной среды, в данном случае — в американского офицера. Но сюжет делает акцент на трагедии, присущей восточной культуре, и завершается этим самым культовым моментом харакири.

Театральная атмосфера и музыкальное сопровождение

К партнерам Екатерины Гусевой по сцене присоединился Сергей Ли, звезда российских мюзиклов. Национальный академический оркестр народных инструментов России под руководством Евгения Волчкова создаст атмосферу загадочной Японии, подчеркнутой цветущей сакурой, культами минимализма и асимметрии.

История любви между японской девушкой и обманутым ею офицером, представлена в этом музыкальном проекте с привкусом трагизма и восточной философии. Сюжет, вдохновленный оперой Джакомо Пуччини, имеет свои корни в пьесе Дэвида Беласко, основанной на рассказе Джона Лютера Лонга, который в свою очередь заимствовал идею из романа Пьера Лоти.

Купить билет на концерт Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли

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Декабрь
16 декабря среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли

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