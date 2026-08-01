Спектакль Чик ток

Театр в пабе: женский разговор

Илья Леонов (Театр DOC) создал этот спектакль на основе реальных историй, услышанных в пабе Abbey Players. Проведя целый год за барной стойкой в перерывах между репетициями и спектаклями, он невольно подслушивал разговоры посетительниц, наблюдал сцены расставаний, ссоры и драмы. Так родился часовой спектакль-разговор, насыщенный юмором и искренностью.

Дмитрий Кривочуров — продюсер постановки

Под чутким продюсерским руководством Дмитрия Кривочурова спектакль воплощает в жизнь задушевные беседы четырех героинь.

Спектакль-разговор: честно о жизни, мужчинах и психотерапии

Четыре героини обсуждают мужчин, секс, женскую судьбу — иногда резко, но всегда честно. За бокалом вина или стопкой водки они смеются, грустят и размышляют о важных вещах. И даже о психотерапии, которая в их глазах все еще уступает силе подруг и алкоголя.

Театр в пабе: в центре московской жизни

На этот раз спектакль предлагает не просто наблюдать за героинями, но и стать их «соседом по столу», подслушивая разговоры, будто случайно оказавшись в центре московской жизни.

Честная и душевная постановка

Приходите выпить, посмеяться, погрустить и задуматься о настоящем вместе с нами. Этот спектакль — о том, что волнует, трогает и остается с нами, как самые откровенные разговоры с близкими людьми.