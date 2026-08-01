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Чик ток
Билеты от 3000₽
Киноафиша Чик ток

Спектакль Чик ток

18+
Режиссер Илья Леонов
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Театр в пабе: женский разговор 

Илья Леонов (Театр DOC) создал этот спектакль на основе реальных историй, услышанных в пабе Abbey Players. Проведя целый год за барной стойкой в перерывах между репетициями и спектаклями, он невольно подслушивал разговоры посетительниц, наблюдал сцены расставаний, ссоры и драмы. Так родился часовой спектакль-разговор, насыщенный юмором и искренностью.

Дмитрий Кривочуров — продюсер постановки
Под чутким продюсерским руководством Дмитрия Кривочурова спектакль воплощает в жизнь задушевные беседы четырех героинь.

Спектакль-разговор: честно о жизни, мужчинах и психотерапии
Четыре героини обсуждают мужчин, секс, женскую судьбу — иногда резко, но всегда честно. За бокалом вина или стопкой водки они смеются, грустят и размышляют о важных вещах. И даже о психотерапии, которая в их глазах все еще уступает силе подруг и алкоголя.

Театр в пабе: в центре московской жизни
На этот раз спектакль предлагает не просто наблюдать за героинями, но и стать их «соседом по столу», подслушивая разговоры, будто случайно оказавшись в центре московской жизни.

Честная и душевная постановка
Приходите выпить, посмеяться, погрустить и задуматься о настоящем вместе с нами. Этот спектакль — о том, что волнует, трогает и остается с нами, как самые откровенные разговоры с близкими людьми.

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Август
Сентябрь
20 августа четверг
20:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽
26 августа среда
20:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽
2 сентября среда
20:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽
11 сентября пятница
19:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽
19 сентября суббота
18:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽
24 сентября четверг
20:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽
29 сентября вторник
20:00
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
от 3000 ₽

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