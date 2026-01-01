Новая латиноамериканская программа от Chigadaev Big Band

Chigadaev Big Band представляет уникальную латиноамериканскую программу, созданную в сотрудничестве с кубинским певцом и перкуссионистом Хуаном Орландисом.

Приходите и почувствуйте ритмы Карибского бассейна! Энергия и страсть латиноамериканской музыки ждут вас. В программе участвуют 18 лучших музыкантов Санкт-Петербурга, которые готовы покорить сердца зрителей своими оригинальными аранжировками и музыкальным юмором.

Не упустите возможность насладиться атмосферой бразильского карнавала и незабываемыми импровизациями!