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Chigadaev Big Band
Киноафиша Chigadaev Big Band

Chigadaev Big Band

6+
Возраст 6+

О концерте

Новая латиноамериканская программа от Chigadaev Big Band

Chigadaev Big Band представляет уникальную латиноамериканскую программу, созданную в сотрудничестве с кубинским певцом и перкуссионистом Хуаном Орландисом.

Приходите и почувствуйте ритмы Карибского бассейна! Энергия и страсть латиноамериканской музыки ждут вас. В программе участвуют 18 лучших музыкантов Санкт-Петербурга, которые готовы покорить сердца зрителей своими оригинальными аранжировками и музыкальным юмором.

Не упустите возможность насладиться атмосферой бразильского карнавала и незабываемыми импровизациями!

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