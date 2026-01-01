Оповещения от Киноафиши
Chigadaev Big Band
Киноафиша Chigadaev Big Band

Chigadaev Big Band

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовые хиты о любви в исполнении Chigadaev Big Band

Приглашаем вас на незабываемый концерт Chigadaev Big Band в клубе Бутмана, где прозвучат самые романтичные джазовые хиты о любви. В программе — музыкальные произведения, исполненные в уникальной интерпретации под управлением талантливого дирижёра.

Звезды джаза на одной сцене

Вы услышите мелодии, ставшие классикой: произведения от Фрэнка Синатры, Нэт Кинг Коула и Майкла Бубле. В каждом из этих произведений — особая атмосфера любви и страсти, которая найдёт отклик в сердце каждого зрителя.

Уникальное исполнение

Chigadaev Big Band славится своим мастерством и яркой подачей музыки. Их концерты — это не просто исполнение известных хитов, а целое шоу, наполненное энергией и эмоциями. Подготовьтесь к тому, чтобы насладиться магией джаза в исполнении лучших музыкантов города.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть и услышать этот великолепный концерт. Приятная атмосфера клуба Бутмана и чарующее звучание джазовых мелодий создадут идеальные условия для приятного вечера с любимой музыкой.

Купить билет на концерт Chigadaev Big Band

Март
30 марта понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

