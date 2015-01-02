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Чичиков и Ко (Мертвые души)
Киноафиша Чичиков и Ко (Мертвые души)

Спектакль Чичиков и Ко (Мертвые души)

Постановка
Театр на Покровке 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Классическая постановка пьесы Н. В. Гоголя

На фоне встреч с различными помещиками города N., такими как обаятельный Манилов, своенравный Ноздрев и прямолинейный Собакевич, Чичиков выглядит скромным, почти незаметным человеком. Он не мечтатель и не авантюрист, а пешка, с которой играют другие, извлекая свою выгоду. Однако именно ему суждено понести наказание за все преступления и в итоге оказаться на скамье подсудимых.

Разделение сюжета

В первом акте спектакля «Чичиков и Ко» («Мертвые души») перед зрителями разворачивается известная история о покупке мертвых душ. Павел Иванович Чичиков, проворачивая свою аферу с куплей-продажей «мертвых душ», фактически ведет двойную игру с помещиками, у которых души числятся «как бы живые».

Новый поворот событий

Во втором акте история приобретает неожиданный поворот. К хрестоматийной махинации Чичикова добавляется менее известная афера — он получает наследство миллионерши Ханасаровой благодаря поддержке влиятельных людей. Но в результате этого оказывается за решеткой, хотя даже в тюрьме его не покидает поддержка тех самых «покровителей».

Символика сцены и аллегории

На сцене разыгрывается образ фантасмагорической системы: чиновники, окружившие Чичикова, напоминают гротескные говорящие головы, которые высовываются из отверстий цилиндра, установленного в центре сцены. Этот цилиндр, словно устройство для фокусов, становится символом бюрократической машины, где за каждый шаг требуется взятка. Чичиков, вручая деньги, сталкивается с тем, что руки жадных чиновников исчезают, но тут же появляются новые, жадные к новым подношениям. Эта сцена столь узнаваема, что вызывает у зрителей ощущение тяжести и отвращения.

Режиссер
Сергей Арцибашев
Сергей Арцибашев
В ролях
Евгений Булдаков
Сергей Загребнев
Александр Сухинин
Владимир Бадов
Татьяна Швыдкова

Фотографии

Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души) Чичиков и Ко (Мертвые души)
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