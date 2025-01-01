Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Чевенгур

Спектакль Чевенгур

Платонов, Хемингуэй и Островский в самом теплом спектакле про безысходность
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Чевенгур». Лирика и Философия в постановке Юрия Погребничко

Спектакль «Чевенгур» — это уникальное театральное событие, которое привлекает внимание зрителей с первых минут. На сцене разворачивается мир, где аккуратные люди в рубахах встречаются с заросшей железной дорогой, создавая атмосферу безысходности и трагедии.

Литературные отсылки

В постановке переплетаются редкие строки платоновского романа, акцентирующие внимание на безысходности, с цитатами из произведений Островского и Хемингуэя, затрагивающими темы смерти и бессмысленности. Эти литературные отсылки усиливают глубину и многослойность спектакля.

Мизансцены и режиссура

Лирическая энергия мизансцен, созданная режиссёром Юрием Погребничко, поражает своей силой и выразительностью. Каждая сценическая деталь пронизана эмоциональным зарядом, который заставляет зрителей задуматься о жизни, смерти и смысле существования.

Долгий путь к премьере

Спектакль, который длится чуть больше часа, стал результатом двухлетней бесконечной репетиционной работы. Такой длительный процесс подготовки говорит о серьезном отношении к материалу и желании создать нечто действительно значимое.

Не упустите возможность увидеть «Чевенгур» и погрузиться в мир, где литература и театр сливаются в едином порыве. Приходите на спектакль, чтобы ощутить всю глубину и красоту этой уникальной постановки.

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Сергей Каплунов
Юрий Павлов
Максим Солопов
Алексей Сидоров
Элен Касьяник

Фотографии

Чевенгур Чевенгур Чевенгур
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше