Четыре стихии

В рамках проекта «Легенды инструментальной музыки» представляется захватывающее мультимедийное шоу «4 СТИХИИ», где живое музыкальное исполнение и визуальная магия соединяются в уникальном зрелище. Используя технологии планетария, шоу погружает зрителей в атмосферу, где элементы природы оживают под кистью профессиональных аниматоров.
Представьте: огонь танцует над вашими головами, вода струится сквозь звёзды, воздух проносится вихрем, а земля пульсирует изнутри. Все вокруг движется, дышит и реагирует на музыку, создавая ощущение полного погружения в историю.
Центр этого магического представления — живая музыка. На сцене композитор Сергей Сиротин и три выдающихся музыканта создают звуковое пространство в реальном времени. Каждый инструмент представляет собой голос одной из стихий: от ритмов земли до тончайших вибраций воздуха.
Режиссёр программы Ольга Константину стремится не создать сюжет, а передать чувственное состояние, в которое зритель погружается с головой. Здесь энергия стихий говорит через образ, свет и музыку:
Это не просто концерт и не спектакль — это полнокупольное путешествие в формате 360° вглубь стихий и самого себя. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!