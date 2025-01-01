Меню
Четыре стихии
12+
Мультимедийное шоу «4 СТИХИИ» в нижегородском Планетарии

В рамках проекта «Легенды инструментальной музыки» представляется захватывающее мультимедийное шоу «4 СТИХИИ», где живое музыкальное исполнение и визуальная магия соединяются в уникальном зрелище. Используя технологии планетария, шоу погружает зрителей в атмосферу, где элементы природы оживают под кистью профессиональных аниматоров.

Волшебство стихий

Представьте: огонь танцует над вашими головами, вода струится сквозь звёзды, воздух проносится вихрем, а земля пульсирует изнутри. Все вокруг движется, дышит и реагирует на музыку, создавая ощущение полного погружения в историю.

Живое музыкальное исполнение

Центр этого магического представления — живая музыка. На сцене композитор Сергей Сиротин и три выдающихся музыканта создают звуковое пространство в реальном времени. Каждый инструмент представляет собой голос одной из стихий: от ритмов земли до тончайших вибраций воздуха.

Эмоции и ощущения

Режиссёр программы Ольга Константину стремится не создать сюжет, а передать чувственное состояние, в которое зритель погружается с головой. Здесь энергия стихий говорит через образ, свет и музыку:

  • Огонь — внутренний импульс и сила начала.
  • Вода — движение, глубина и принятие.
  • Воздух — свобода, вдохновение и перемены.
  • Земля — опора, корни и возвращение к себе.

Это не просто концерт и не спектакль — это полнокупольное путешествие в формате 360° вглубь стихий и самого себя. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

В других городах

Нижний Новгород, 24 октября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:00 от 1000 ₽

