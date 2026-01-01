Четыре стихии на органе

Завораживающий органный концерт в Пермской филармонии

В Органном зале Пермской краевой филармонии выступит Марина Вяйзя — главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии, доцент Санкт-Петербургской консерватории и приглашенная солистка Мариинского театра. Она окончила Санкт-Петербургскую Государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и Музыкальную академию им. Я.Ю. Сибелиуса в Хельсинки. За её плечами обучение в аспирантуре Санкт-Петербургской консерватории и участие в мастер-классах известных органистов. Как дипломант международного конкурса органистов им. Михаила Таривердиева, Марина также провела концертный тур по Великобритании.

Концерт будет интересен как любителям органной музыки, так и тем, кто ценит высокое исполнительское мастерство.

Музыка стихий

В программе вы услышите, как орган станет голосом воды, воздуха, огня и земли. Звучат произведения:

«Ниагара» Джона Дава и «Лебедь» Сен-Санса (вода),

Партия Зефира и «Утро» Грига (воздух),

Симфоническая поэма «Прометей» Листа (огонь),

Гэльские токкаты с хоралами (земля).

От Баха и Рамо до Листа, Грига, Дюрюфле и современных композиторов — программа объединяет музыку Германии, Франции, Венгрии, Норвегии, Бельгии, Канады и США. Это демонстрация того, как «король инструментов» способен воплотить в звуке всё богатство мира: от капли воды до вселенского огня.