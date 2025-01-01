Меню
Четыре истории про любовь
Киноафиша Четыре истории про любовь

Спектакль Четыре истории про любовь

Постановка
Ерундопель-театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Четыре истории любви»: спектакль о чувствах и противоречиях

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Четыре истории любви», который погружает зрителей в мир самых разнообразных проявлений этого волнующего чувства. Страстная, нежная, грубая, всеобъемлющая — каждая из историй раскрывает многогранность любви, оставляя зрителей в поисках ответов на извечные вопросы.

Что такое любовь?

Любовь — это необъяснимое и незабываемое чувство, искра, которая соединяет сердца. Но в спектакле поднимается вопрос: может ли любовь служить способом адаптации в мире, полном толчков и препятствий? Как найти гармонию среди бурного потока жизни? В этом контексте любовь к жизни, приключениям и искусству становится неотъемлемой частью нашего существования.

Авантюра на грани морали

Спектакль также исследует более сложные аспекты любви. Это авантюра с элементами балансировки на краю морали, где персонажи пытаются переделать мир, сталкиваясь с собственными страхами и желаниями. Каждая история — это попытка понять, что значит любить и быть любимым, что иногда приводит к смешным и пафосным моментам, способным вызвать слезы.

Не упустите шанс увидеть

«Четыре истории любви» — это не просто спектакль, это настоящая театральная одиссея, наполненная глубокими размышлениями о чувствах и отношениях. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков
Ксения Махнева
Александр Шалыгин
Рушана Шамсутдинова
Виталий Хаджиев

Фотографии

Четыре истории про любовь Четыре истории про любовь Четыре истории про любовь Четыре истории про любовь Четыре истории про любовь Четыре истории про любовь Четыре истории про любовь
