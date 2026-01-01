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Четыре гитары. Пять веков
Киноафиша Четыре гитары. Пять веков

Четыре гитары. Пять веков

16+
Возраст 16+

О концерте

Гитарный квартет Евгения Финкельштейна в филармонии

Вниманию театральных зрителей представляется уникальный концерт гитарного квартета под руководством Евгения Финкельштейна. Искусные исполнители: Евгений Финкельштейн, Дмитрий Притула, Алексей Корбанов и Алексей Соколов, предложат слушателям программу, насыщенную шедеврами классической музыки.

Программа концерта

В этот вечер прозвучат:

  • Абель — Арпеджио и Аллегро для виолы да гамба (переложение для гитары Евгения Финкельштейна)
  • Беляев — Пьеса «Финал» для квартета гитар
  • Беляев — Сюита для двух гитар
  • Вивальди — Трио-соната «Фолия», ор. 1 № 12 (переложение для гитарного квартета Дмитрия Притулы)
  • Гаврилин — «В старом доме» из цикла «Деревенские эскизы» (переложение Ю. Финкельштейна)
  • Гаврилин — «Подражание старинному» из цикла «Зарисовки» (переложение Ю. Финкельштейна)
  • Гаврилин — «Походная» из цикла «Зарисовки» (переложение Ю. Финкельштейна)
  • Корбанов — Русская сюита для двух гитар
  • Кошкин — «Moin-Moin»
  • Леньяни — Фантазия, op. 19
  • Перселл — Увертюра к семи-опере «Буря, или Зачарованный остров» (переложение А. Соколова)
  • Русская народная песня — «Катенька весёлая» (обработка Ю. Финкельштейна)
  • Русская народная песня — «Пошла млада по воду» (обработка С. Руднева)

Музыка без границ

Концерт представляет собой удивительное сочетание английской, итальянской, немецкой и русской музыки, охватывающей пять столетий. Каждое произведение наполнено эмоциями любви и страдания, что позволят каждому зрителю ощутить программу на личном уровне.

Как отметил сам Евгений Финкельштейн: «Не нужно быть специально очень подготовленным, 'наслушанным' гитарным меломаном, чтобы воспринять эту музыку. Она о любви, о страдании, в ней есть и слёзы, и всё, что есть в жизни. И человек, который что-то пережил, — он не должен быть меломаном. Он просто должен послушать это в тишине. И тогда эти переживания в нём отзовутся. Это просто очень хорошая музыка».

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

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В других городах
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17 ноября вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 700 ₽

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