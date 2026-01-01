Четыре гитары. Пять веков

Вниманию театральных зрителей представляется уникальный концерт гитарного квартета под руководством Евгения Финкельштейна. Искусные исполнители: Евгений Финкельштейн, Дмитрий Притула, Алексей Корбанов и Алексей Соколов, предложат слушателям программу, насыщенную шедеврами классической музыки.
В этот вечер прозвучат:
Концерт представляет собой удивительное сочетание английской, итальянской, немецкой и русской музыки, охватывающей пять столетий. Каждое произведение наполнено эмоциями любви и страдания, что позволят каждому зрителю ощутить программу на личном уровне.
Как отметил сам Евгений Финкельштейн: «Не нужно быть специально очень подготовленным, 'наслушанным' гитарным меломаном, чтобы воспринять эту музыку. Она о любви, о страдании, в ней есть и слёзы, и всё, что есть в жизни. И человек, который что-то пережил, — он не должен быть меломаном. Он просто должен послушать это в тишине. И тогда эти переживания в нём отзовутся. Это просто очень хорошая музыка».
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!