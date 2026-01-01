Четыре гитары и оркестр. Финкельштейн, Корбанов, Притула, Соколов

В Доме музыки состоится концерт квартета гитар и оркестра «Гнесинские виртуозы». В программе — переложения произведений А. Вивальди, А. Пьяццоллы и М. Кастельнуово-Тедеско, а также сочинения Сергея Руднева, Юлии Финкельштейн и Алексея Корбанова. Выступят известные музыканты: Евгений Финкельштейн, Алексей Корбанов, Алексей Соколов и Дмитрий Притула, представившие московские премьеры и интересные квартетные версии произведений других авторов.
Оркестр «Гнесинские виртуозы» будет под руководством художественного руководителя и дирижера — Михаила Хохлова.
В концерте прозвучат сразу три московские премьеры!
Квартет гитар — это оригинальный ансамбль, который не перестает удивлять публику своим мастерством и разнообразием репертуара. Каждый музыкант, начиная с Евгения Финкельштейна, обладающего выдающимися педагогическими традициями, и заканчивая лауреатами международных конкурсов — Алексеем Корбановым, Алексеем Соколовым и Дмитрием Притулой, добавляет свою индивидуальность и артистизм в общее исполнение.
Премьеры произведений, написанных специально для квартета, выступления в интересных версиях произведений известных композиторов, таких как Валерий Гаврилин и Никита Кошкин, делают каждое выступление уникальным.
В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия — 2 отделения по 45 минут.