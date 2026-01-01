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Четыре гитары и оркестр. Финкельштейн, Корбанов, Притула, Соколов
Билеты от 900₽
Киноафиша Четыре гитары и оркестр. Финкельштейн, Корбанов, Притула, Соколов

Четыре гитары и оркестр. Финкельштейн, Корбанов, Притула, Соколов

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт квартета гитар и оркестра «Гнесинские виртуозы»

В Доме музыки состоится концерт квартета гитар и оркестра «Гнесинские виртуозы». В программе — переложения произведений А. Вивальди, А. Пьяццоллы и М. Кастельнуово-Тедеско, а также сочинения Сергея Руднева, Юлии Финкельштейн и Алексея Корбанова. Выступят известные музыканты: Евгений Финкельштейн, Алексей Корбанов, Алексей Соколов и Дмитрий Притула, представившие московские премьеры и интересные квартетные версии произведений других авторов.

Состав исполнителей

  • Евгений Финкельштейн, гитара
  • Алексей Соколов, гитара
  • Алексей Корбанов, гитара
  • Дмитрий Притула, гитара

Оркестр «Гнесинские виртуозы» будет под руководством художественного руководителя и дирижера — Михаила Хохлова.

Программа концерта

  • А. Вивальди. Концерт для виолы д'амур, лютни и бассо-континуо (переложение для скрипки, гитары и струнных)
  • А. Пьяццолла. Двойной концерт для бандонеона, гитары и струнных (переложение для баяна, гитары и струнных)
  • М. Кастельнуово-Тедеско. Концерт № 1 для гитары с оркестром (II и III части)
  • Сочинения Сергея Руднева, Юлии Финкельштейн, Алексея Корбанова

В концерте прозвучат сразу три московские премьеры!

О музыкантах

Квартет гитар — это оригинальный ансамбль, который не перестает удивлять публику своим мастерством и разнообразием репертуара. Каждый музыкант, начиная с Евгения Финкельштейна, обладающего выдающимися педагогическими традициями, и заканчивая лауреатами международных конкурсов — Алексеем Корбановым, Алексеем Соколовым и Дмитрием Притулой, добавляет свою индивидуальность и артистизм в общее исполнение.

Премьеры произведений, написанных специально для квартета, выступления в интересных версиях произведений известных композиторов, таких как Валерий Гаврилин и Никита Кошкин, делают каждое выступление уникальным.

Информация для зрителей

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия — 2 отделения по 45 минут.

Купить билет на концерт Четыре гитары и оркестр. Финкельштейн, Корбанов, Притула, Соколов

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Декабрь
12 декабря суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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