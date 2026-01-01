Четыре гитары и оркестр. Финкельштейн, Корбанов, Притула, Соколов

Концерт квартета гитар и оркестра «Гнесинские виртуозы»

В Доме музыки состоится концерт квартета гитар и оркестра «Гнесинские виртуозы». В программе — переложения произведений А. Вивальди, А. Пьяццоллы и М. Кастельнуово-Тедеско, а также сочинения Сергея Руднева, Юлии Финкельштейн и Алексея Корбанова. Выступят известные музыканты: Евгений Финкельштейн, Алексей Корбанов, Алексей Соколов и Дмитрий Притула, представившие московские премьеры и интересные квартетные версии произведений других авторов.

Состав исполнителей

Евгений Финкельштейн, гитара

Алексей Соколов, гитара

Алексей Корбанов, гитара

Дмитрий Притула, гитара

Оркестр «Гнесинские виртуозы» будет под руководством художественного руководителя и дирижера — Михаила Хохлова.

Программа концерта

А. Вивальди. Концерт для виолы д'амур, лютни и бассо-континуо (переложение для скрипки, гитары и струнных)

А. Пьяццолла. Двойной концерт для бандонеона, гитары и струнных (переложение для баяна, гитары и струнных)

М. Кастельнуово-Тедеско. Концерт № 1 для гитары с оркестром (II и III части)

Сочинения Сергея Руднева, Юлии Финкельштейн, Алексея Корбанова

В концерте прозвучат сразу три московские премьеры!

О музыкантах

Квартет гитар — это оригинальный ансамбль, который не перестает удивлять публику своим мастерством и разнообразием репертуара. Каждый музыкант, начиная с Евгения Финкельштейна, обладающего выдающимися педагогическими традициями, и заканчивая лауреатами международных конкурсов — Алексеем Корбановым, Алексеем Соколовым и Дмитрием Притулой, добавляет свою индивидуальность и артистизм в общее исполнение.

Премьеры произведений, написанных специально для квартета, выступления в интересных версиях произведений известных композиторов, таких как Валерий Гаврилин и Никита Кошкин, делают каждое выступление уникальным.

Информация для зрителей

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия — 2 отделения по 45 минут.