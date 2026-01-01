Спектакль Четыре девушки

Опера «Четыре девушки» в театре имени Сац

Опера «Четыре девушки» рассказывает о цикличности времени и основных этапах взросления, таких как влюбленность, замужество, материнство и старость. Этот спектакль основан на пьесе Пабло Пикассо и исполняется на французском языке.

Автором оперы является Эдисон Денисов, культовый композитор XX века, который известен своими музыкальными раритетами. Его произведения обладают уникальной атмосферой, и «Четыре девушки» не исключение. Спектакль, пронизанный светом Пикассо и его увлечением поэзией, накрывает зрителя темами повторяемости сюжетов и неминуемости жизненных этапов.

Посещение этой оперы станет настоящим событием для просвещённых меломанов и театральных любителей. Редкость её исполнения и глубина содержания подарят уникальный театральный опыт.