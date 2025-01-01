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Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
Киноафиша Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»

Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»

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О концерте/спектакле

Четвержаз: Джазовые вечера на летней террасе в Сочи

Каждый четверг в сердце Сочи, всего в 50 метрах от моря, проходит уникальный проект «Четвержаз». Это не просто джазовые вечера, а настоящая музыкальная феерия, где звучат романтические баллады, би-боп, свинг и интеллектуальный джаз от квартета Юрия Бедрака.

Музыка, которая вдохновляет

Состав музыкантов в квартете постоянно меняется, что добавляет разнообразия и свежести. Вы сможете насладиться звуками трубы, контрабаса, барабанов, саксофона, гитары и фортепиано. Каждый раз это - новая музыкальная история, которая оставляет незабываемые впечатления.

Федина Дача: Ресторан с историей

«Федина Дача» - это не просто ресторан, а историческое сердце города, полное уюта и легенд. Здесь вас встретит приятный интерьер, создающий атмосферу домашнего тепла. Уютный внутренний дворик идеально подходит для тихих вечеров под звездами, а терраса с захватывающим видом на море сделает ваш ужин незабываемым.

Кулинарные традиции и живая музыка

Этот ресторан не просто место для ужина, а часть истории города: именно здесь была снята одна из сцен фильма «Бриллиантовая рука». В «Федина Дача» традиции сочетаются с современностью, а ароматы русской кухни, свежие продукты и живая музыка создают атмосферу настоящего праздника.

Приходите и окунитесь в уютную атмосферу с богатой историей, наслаждаясь великолепной музыкой и вкусной едой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Сочи, 28 августа
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Сочи, 4 сентября
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
21:00 от 1500 ₽
Сочи, 11 сентября
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
21:00 от 1500 ₽
Сочи, 18 сентября
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21:00 от 1500 ₽
Сочи, 25 сентября
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Сочи, 9 октября
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
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