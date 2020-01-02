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Четвертый богатырь
Билеты от 500₽
Киноафиша Четвертый богатырь

Спектакль Четвертый богатырь

Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Возвращение знаменитых богатырей 

Погрузитесь в мир русских былин и героических подвигов с новым спектаклем. В этом ярком представлении на сцене театра развернется история о том, как наши любимые герои вновь столкнутся с опасностью, угрожающей родной земле.

Сюжет

Времена легендарных подвигов остались позади. Илья Муромец, усталый от бесконечных сражений, уединился на печке. Добрыня Никитич распрощался с мечом, решив продать его тому, кто предложит хорошую цену. Алеша Попович, отойдя от дел, теперь ведет торговлю на рынке. Однако на их родную землю надвигается беда: лютый Ворг и его непобедимое воинство угрожают всем, кто стоит на их пути.

Неожиданный герой

Но богатырям, кажется, нет дела до надвигающейся угрозы. Все меняется, когда на сцену выходит смешной и неуклюжий простачок Филя. Он, несмотря на свою простоту, проявляет невероятную храбрость и решимость, сумев вновь собрать былинных героев вместе. Что произойдет дальше? Смогут ли наши герои объединить свои силы и победить врага, или же им придется столкнуться с последствиями своего безразличия?

Интересные факты

  • Спектакль основан на традиционных русских сказаниях о богатырях, которые до сих пор вдохновляют художников и писателей.
  • Режиссером постановки стал известный мастер театра, чьи работы уже завоевали признание зрителей.
  • В спектакле используется оригинальная музыка, написанная специально для этого представления, создающая уникальную атмосферу.

Не упустите возможность увидеть, как классическая русская литература обретает новую жизнь на сцене! Приходите на спектакль «Филя и богатырская команда» и станьте частью этой увлекательной истории!

Режиссер
Наталья Шумилкина
В ролях
Алексей Веселкин (младший)
Алексей Веселкин (младший)
Денис Фомин
Денис Фомин
Иван Забелин
Иван Забелин
Алексей Бобров
Денис Баландин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
11:00 от 500 ₽
11 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Четвертый богатырь Четвертый богатырь Четвертый богатырь Четвертый богатырь Четвертый богатырь Четвертый богатырь

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