Спектакль Четверо в комнате, не считая охранника

Четверо в комнате, не считая охранника
Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе Филиппа Лелуша «Boir, fumer et conduire vite» в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина приглашает зрителей на спектакль по пьесе Филиппа Лелуша «Boir, fumer et conduire vite», что в переводе на русский язык означает «Пить, курить и превышать скорость». Эта комедийная драма обещает удивить зрителей неожиданными поворотами сюжета и глубокими эмоциональными воспоминаниями.

Сюжет спектакля

История разворачивается в тюремной камере, куда попадают трое мужчин: один за курение в неположенном месте, другой за пьянство, третий — за превышение скорости. Вопреки ожиданиям, только молодая девушка-врач, которая должна помочь заключенным, оказывается не тем, кем кажется...

Хотя ситуация выглядит безнадежной и даже мрачной, все, что происходит на сцене, вызывает интерес. Каковы истинные намерения героев? Этот спектакль откроет перед вами не только драматургию, но и комедийные элементы.

Премьера сезона

Спектакль был признан лучшей премьерой сезона среди коммерческих и антрепризных театров на Краевом фестивале «Театральная весна-2017».

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик и сценограф: заслуженный артист РФ Андрей Пашнин
  • Художник по свету: Алексей Перлов
  • Звукорежиссер: Юлия Сорокина

Исполнители ролей

  • Заслуженные артисты РФ: А. Пашнин, А. Попов/Б. Плоских
  • Заслуженный артист Красноярского края: Д. Корявин
  • А. Малеванова/А. Курц
  • Роль охранника исполняет чемпион России по регби Игорь Кузнецов.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию этой пьесы и насладиться игрой талантливых актёров!

Апрель
20 апреля понедельник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

