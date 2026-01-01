Спектакль Четверо в комнате, не считая охранника

Спектакль по пьесе Филиппа Лелуша «Boir, fumer et conduire vite» в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина приглашает зрителей на спектакль по пьесе Филиппа Лелуша «Boir, fumer et conduire vite», что в переводе на русский язык означает «Пить, курить и превышать скорость». Эта комедийная драма обещает удивить зрителей неожиданными поворотами сюжета и глубокими эмоциональными воспоминаниями.

Сюжет спектакля

История разворачивается в тюремной камере, куда попадают трое мужчин: один за курение в неположенном месте, другой за пьянство, третий — за превышение скорости. Вопреки ожиданиям, только молодая девушка-врач, которая должна помочь заключенным, оказывается не тем, кем кажется...

Хотя ситуация выглядит безнадежной и даже мрачной, все, что происходит на сцене, вызывает интерес. Каковы истинные намерения героев? Этот спектакль откроет перед вами не только драматургию, но и комедийные элементы.

Премьера сезона

Спектакль был признан лучшей премьерой сезона среди коммерческих и антрепризных театров на Краевом фестивале «Театральная весна-2017».

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик и сценограф: заслуженный артист РФ Андрей Пашнин

Художник по свету: Алексей Перлов

Звукорежиссер: Юлия Сорокина

Исполнители ролей

Заслуженные артисты РФ: А. Пашнин, А. Попов/Б. Плоских

Заслуженный артист Красноярского края: Д. Корявин

А. Малеванова/А. Курц

Роль охранника исполняет чемпион России по регби Игорь Кузнецов.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию этой пьесы и насладиться игрой талантливых актёров!