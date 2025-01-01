Меню
Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова
Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова

Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер Рахманинова в Серебряковском особняке

Вас ждёт волшебный вечер, где время словно останавливается. В парадных залах особняка Серебрякова вы услышите самые проникновенные романсы Сергея Рахманинова, исполняемые солистами ведущих театров Санкт-Петербурга.

Музыка, окутанная историей

Старинный голубой зал озарится золотым сиянием сотен свечей, когда прозвучат романсы «Весенние воды», «Сирень», «Не пой, красавица, при мне», «О нет, молю, не уходи!» и другие жемчужины вокальной лирики Рахманинова. Эти произведения наполнены глубокими чувствами и прекрасной мелодикой.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вам представится возможность посетить уникальную экскурсию. Вы сможете почувствовать дыхание истории в парадных залах XIX века и познакомиться с одним из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов обладает своим уникальным цветом, а резные и расписные потолки вместе с богатым лепным декором создают атмосферу роскоши. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт исполняют солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 25 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова Четверги у Аларчина моста. Романсы Рахманинова

