Четверги у Аларчина моста. Иоганн Штраус: Летучая мышь и не только
6+
Вечер венских балов в особняке Серебрякова

Этим вечером особняк Серебрякова превратится в настоящий салон эпохи венских балов. Гостей ожидает магия музыки - арии и дуэты из самой остроумной и искрометной оперетты всех времен «Летучая мышь» и музыкальные шедевры Иоганна Штрауса. Это уникальное событие порадует любителей классической музыки и танцев.

Музыкальные виртуозы на сцене

В этот вечер прозвучат знаменитые вальсы и польки из наследия семейства Штраусов. Вдохновляющее исполнение обеспечат выдающиеся музыканты-виртуозы, среди которых лауреаты международных конкурсов и участники квартета VIRTUOSI, а также солисты театра «Санкт-Петербург Опера». Это станет настоящим музыкальным наслаждением для зрителей.

Экскурсия в мир истории

Перед началом концерта пройдет экскурсия, на которой зрители смогут погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная лестница, а каждый парадный зал имеет свой уникальный цвет с резными и расписными потолками, насыщенными лепным декором. Не упустите возможность увидеть изразцовые печи XIX века, сохранившиеся в нескольких залах.

Рекомендации и комфорт

Рекомендуемый дресс-код для гостей - Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет, что делает его доступным для семейного посещения.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии - 75 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям с билетами категории B рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Санкт-Петербург, 9 октября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

