Интерактивная арт-терапия с посещением выставки RE_MEMBER от ЦСИ М'АРС и Московского Института Психологии представляет новый проект «Четверги самопознания». Это серия мастер-классов, где участники смогут не только погрузиться в искусство, но и исследовать свою внутреннюю сущность.

Первая встреча пройдет 11 сентября в 19:00. Ее тема – «Пятьдесят оттенков». Участники будут путешествовать внутрь собственного сознания, создавая диалог с самими собой. Разговоры о добре и зле, выборе и судьбе, свете и тени раскроют множество грани человеческой жизни.

Что вас ждет на мастер-классе?

Программа включает в себя следующие активности:

  • Упражнение по монохромной визуализации.
  • Работа с психологическими полярностями: тьма и свет, принятие и страх, конец и новое начало.
  • Создание арт-композиции, объединяющей текст, символику, фотографии и личный нарратив.
  • Исследование внутренней экзистенциальной карты и архетипических координат.
  • Погружение в пространство выставки RE_MEMBER, где зритель становится соавтором смысла.

Каждое занятие даст возможность не только для личностного роста, но и для воссоединения с собой, обретения целостности и слышания своего внутреннего голоса.

О мастер-классе

Мастер-класс проведет Юлия Долгушина – психолог, арт-терапевт, медиатор и конфликтолог. Она является членом Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики и преподавателем Московского института психологии.

Также запланированы встречи на 9 октября, 6 ноября и 18 декабря. Присоединяйтесь к уникальному опыту личностного роста и самоисследования!

Следуйте внутреннему голосу своей души.

11 сентября
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
19:00 от 3700 ₽

