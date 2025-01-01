Приглашаем вас на незабываемый концерт исполнителя «Честный», который пройдет в уютном клубе Sgt. Peppers Bar! Билеты, за которые не был получен возврат, действительны для прохода, обмен не требуется.
Обратите внимание, что после концерта фото с артистом сделать не удастся. Мы призываем вас приходить вовремя, чтобы не пропустить все самое интересное.
Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. Пожалуйста, учитывайте этот момент при планировании визита.
Не упустите шанс стать частью этого великолепного музыкального события!