Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Честный
Киноафиша Честный

Честный

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Честный: Концерт исполнителя в Sgt. Peppers Bar

Приглашаем вас на незабываемый концерт исполнителя «Честный», который пройдет в уютном клубе Sgt. Peppers Bar!  Билеты, за которые не был получен возврат, действительны для прохода, обмен не требуется.

Расписание мероприятия

  • 18:00 — Фото с артистом
  • 18:50 — Ранний вход
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание, что после концерта фото с артистом сделать не удастся. Мы призываем вас приходить вовремя, чтобы не пропустить все самое интересное.

Важные нюансы

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. Пожалуйста, учитывайте этот момент при планировании визита.

Не упустите шанс стать частью этого великолепного музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Шоу «Южная импровизация»
18+
Юмор
Шоу «Южная импровизация»
21 сентября в 21:00 Оборотень
от 500 ₽
Женский стендап
18+
Юмор
Женский стендап
27 сентября в 19:00 Центральный концертный зал
от 2500 ₽
Jane Air
16+
Рок
Jane Air
22 сентября в 20:00 Sgt. Peppers Bar
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше