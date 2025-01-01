Честный: Концерт исполнителя в Sgt. Peppers Bar

Приглашаем вас на незабываемый концерт исполнителя «Честный», который пройдет в уютном клубе Sgt. Peppers Bar! Билеты, за которые не был получен возврат, действительны для прохода, обмен не требуется.

Расписание мероприятия

18:00 — Фото с артистом

— Фото с артистом 18:50 — Ранний вход

— Ранний вход 19:00 — Общий вход

— Общий вход 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание, что после концерта фото с артистом сделать не удастся. Мы призываем вас приходить вовремя, чтобы не пропустить все самое интересное.

Важные нюансы

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. Пожалуйста, учитывайте этот момент при планировании визита.

Не упустите шанс стать частью этого великолепного музыкального события!