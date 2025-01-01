Меню
Честный
Киноафиша Честный

Честный

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Честный. Хип-хоп концерт в Самаре

Программа вечера

  • 18:00 — Фото с артистом
  • 18:50 — Ранний вход
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание, что после окончания концерта возможность сделать фото с артистом не предусмотрена. Пожалуйста, приходите вовремя, чтобы насладиться всей программой!

Важная информация для зрителей

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. В случае отказа возврат денег за билет не производится. Билеты, купленные на даты 22 марта и 4 мая, остаются действительными, и обмениваться ими не нужно.

Не упустите шанс стать частью этого энергичного события и насладиться живым общением с любимыми артистами.

В других городах

Самара, 7 декабря
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
20:00 от 3000 ₽

