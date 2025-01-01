Обратите внимание, что после окончания концерта возможность сделать фото с артистом не предусмотрена. Пожалуйста, приходите вовремя, чтобы насладиться всей программой!
Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. В случае отказа возврат денег за билет не производится. Билеты, купленные на даты 22 марта и 4 мая, остаются действительными, и обмениваться ими не нужно.
Не упустите шанс стать частью этого энергичного события и насладиться живым общением с любимыми артистами.