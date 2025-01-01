Концерт Честного в Концерт-холле «Свобода»

В Концерт-холле «Свобода» в Перми пройдет долгожданный концерт популярного исполнителя Честного. Этот вечер обещает быть насыщенным эмоциями и яркими впечатлениями. Честный продолжает удивлять своих поклонников новыми музыкальными экспериментами и искренними текстами.

Расписание мероприятия

18:00 — Фото с артистом

— Фото с артистом 18:50 — Ранний вход

— Ранний вход 19:00 — Общий вход

— Общий вход 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание, что после концерта фото с Честным будет невозможно. Не забудьте прийти вовремя, чтобы не пропустить ни одной детали этого уникального события.

Важно знать

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. Возврат средств за билет будет невозможен в случае отказа во входе.

Не упустите шанс увидеть Честного в живую и насладиться атмосферой настоящего живого концерта!