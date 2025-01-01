Концерт рэпера Честного в Воронеже

Не упустите возможность увидеть живое выступление талантливого рэпера Честного! Концерт состоится 13 апреля, и вот вся необходимая информация для зрителей.

Расписание мероприятия

18:00 — Фото с артистом

— Фото с артистом 18:50 — Ранний вход

— Ранний вход 19:00 — Общий вход

— Общий вход 20:00 — Начало концерта

Важно отметить, что возможность сделать фото с артистом будет доступна только в 18:00. Позднее, во время или после концерта, такие фото не будут производиться. Обязательно приходите вовремя, чтобы не упустить этот уникальный момент!

Обратите внимание

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе при отсутствии паспорта или сопровождения родителя, без возможности возврата денег за билет. Если у вас остались билеты на прежние даты (13 апреля и 13 июня), которые не были возвращены, можно использовать их для прохода на это мероприятие. Обмен билетов не требуется.

Приходите поддержать Честного и насладиться незабываемым шоу!