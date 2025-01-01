Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Честный
Киноафиша Честный

Честный

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт рэпера Честного в Воронеже

Не упустите возможность увидеть живое выступление талантливого рэпера Честного! Концерт состоится 13 апреля, и вот вся необходимая информация для зрителей.

Расписание мероприятия

  • 18:00 — Фото с артистом
  • 18:50 — Ранний вход
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Важно отметить, что возможность сделать фото с артистом будет доступна только в 18:00. Позднее, во время или после концерта, такие фото не будут производиться. Обязательно приходите вовремя, чтобы не упустить этот уникальный момент!

Обратите внимание

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе при отсутствии паспорта или сопровождения родителя, без возможности возврата денег за билет. Если у вас остались билеты на прежние даты (13 апреля и 13 июня), которые не были возвращены, можно использовать их для прохода на это мероприятие. Обмен билетов не требуется.

Приходите поддержать Честного и насладиться незабываемым шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 сентября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
16+
Эстрада
Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
6 декабря в 20:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1500 ₽
Психея — XXX лет Киберэмокора!
16+
Рок
Психея — XXX лет Киберэмокора!
2 октября в 19:00 Сто ручьев
от 2200 ₽
Мураками. Избранное
12+
Рок
Мураками. Избранное
4 октября в 19:00 Aura
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше