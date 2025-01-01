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Честный
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Честный

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О концерте/спектакле

Концерт Честного: Не пропустите уникальное событие!

Приглашаем вас на концерт Честного, который состоится в 20:00. Мы подготовили насыщенную программу, а также уникальные возможности для всех зрителей. Вот что вас ждет:

Расписание мероприятия

  • 18:00 — Фото с артистом
  • 19:00 — Сбор гостей
  • 20:00 — Начало концерта
  • 21:30 — Завершение концерта

Важно отметить, что в стоимость билета с местом за столом включен ранний вход и возможность сделать фото с артистом с 18:00. После концерта, к сожалению, сделать фото не удастся, поэтому приходите вовремя!

Не забудьте паспорт!

Для входа на концерт вам может потребоваться оригинал паспорта или сопровождение родителя. Убедитесь, что все необходимые документы при вас!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас на концерте Честного!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 сентября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
20:00 от 2200 ₽
Пермь, 7 ноября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 2200 ₽
Краснодар, 28 ноября
Счастье Краснодар, Красноармейская, 68
20:00 от 2200 ₽

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