Концерт Честного: Не пропустите уникальное событие!

Приглашаем вас на концерт Честного, который состоится в 20:00. Мы подготовили насыщенную программу, а также уникальные возможности для всех зрителей. Вот что вас ждет:

Расписание мероприятия

18:00 — Фото с артистом

— Фото с артистом 19:00 — Сбор гостей

— Сбор гостей 20:00 — Начало концерта

— Начало концерта 21:30 — Завершение концерта

Важно отметить, что в стоимость билета с местом за столом включен ранний вход и возможность сделать фото с артистом с 18:00. После концерта, к сожалению, сделать фото не удастся, поэтому приходите вовремя!

Не забудьте паспорт!

Для входа на концерт вам может потребоваться оригинал паспорта или сопровождение родителя. Убедитесь, что все необходимые документы при вас!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас на концерте Честного!