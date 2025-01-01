Приглашаем вас на концерт Честного, который состоится в 20:00. Мы подготовили насыщенную программу, а также уникальные возможности для всех зрителей. Вот что вас ждет:
Важно отметить, что в стоимость билета с местом за столом включен ранний вход и возможность сделать фото с артистом с 18:00. После концерта, к сожалению, сделать фото не удастся, поэтому приходите вовремя!
Для входа на концерт вам может потребоваться оригинал паспорта или сопровождение родителя. Убедитесь, что все необходимые документы при вас!
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас на концерте Честного!