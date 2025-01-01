Честный. Хип-хоп концерт в Волгограде

Приглашаем вас на захватывающий хип-хоп концерт «Честный», который начнется после сбора гостей, но не позднее 22:00. Это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников и насладиться качественной музыкой!

Услуги на мероприятии

На площадке, где располагается Концерт холл Культура, для вас будет работать бар и кухня. Также доступны другие услуги, чтобы ваше времяпрепровождение было максимально комфортным.

Безопасность и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности, поэтому будьте готовы к проверке. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей. Заказы, сделанные на месте, могут ожидать до 1 часа.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое подарит вам море эмоций и заряд положительной энергии!