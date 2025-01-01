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Честный
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Честный

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О концерте/спектакле

Честный. Хип-хоп концерт в Волгограде

Приглашаем вас на захватывающий хип-хоп концерт «Честный», который начнется после сбора гостей, но не позднее 22:00. Это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников и насладиться качественной музыкой!

Услуги на мероприятии

На площадке, где располагается Концерт холл Культура, для вас будет работать бар и кухня. Также доступны другие услуги, чтобы ваше времяпрепровождение было максимально комфортным.

Безопасность и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности, поэтому будьте готовы к проверке. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей. Заказы, сделанные на месте, могут ожидать до 1 часа.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое подарит вам море эмоций и заряд положительной энергии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 ноября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 2200 ₽

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