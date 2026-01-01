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Честный аферист
Киноафиша Честный аферист

Спектакль Честный аферист

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

История обмана и внезапной любви

Главный герой спектакля — брачный аферист, который, используя романтические уловки, приносит одиноким дамам радость общения. Его «бизнес» заключается в том, чтобы удовлетворять женские мечты о любви, одновременно покрывая свои расходы за счет финансовой помощи своих невест. Он создает иллюзию любви через любовные письма, вздохи и свидания, превращая свою деятельность в настоящий поток.

Неожиданная любовь

Однако, несмотря на успешную карьеру сердцееда, ему предстоит столкнуться с неожиданным поворотом событий. Он серьезно влюбляется, что становится для него полной неожиданностью. Это чувство ставит под угрозу его привычный «бизнес», и он оказывается перед выбором, который изменит его жизнь.

Режиссер
Надежда Перцева
В ролях
Алексей Филатов
Василий Куприянов
Людмила Корюшкина
Татьяна Бурдовицына
Александра Чичкова

Фотографии

Честный аферист Честный аферист Честный аферист Честный аферист Честный аферист Честный аферист Честный аферист
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