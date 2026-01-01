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Честные грабители, забавные родители
Киноафиша Честные грабители, забавные родители

Спектакль Честные грабители, забавные родители

6+
Режиссер Юрий Овчинников
Возраст 6+

О спектакле

Детский музыкальный спектакль-сказка

Приглашаем вас на увлекательный детский музыкальный спектакль, который порадует как детей, так и взрослых! В основе этой яркой истории — мюзикл о приключениях хитрой Лисы, коварного Волка и Цыпленка Пети, а также мудрого Сказочника.

Сюжет

Хитрая Лиса обманным путем отправляет Волка в деревню Большие Петушки с целью украсть у Курочки Рябы золотое яичко. Однако из этого яичка вылупляется Цыпленок Петя, и незадачливые грабители становятся его любящими родителями.

Уникальный формат

Спектакль наполнен динамичными танцами, веселыми песнями и интерактивными элементами, которые позволят зрителям стать частью этой увлекательной истории. Режиссером выступает Юрий Овчинников, который создал яркий и запоминающийся спектакль для всей семьи.

Не пропустите шанс погрузиться в мир чудес и приключений вместе с нашими героями!

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