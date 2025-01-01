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Chess Nirvana Tribute
Билеты от 800₽
Киноафиша Chess Nirvana Tribute

Chess Nirvana Tribute

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт рок-группы Chess в 16 тонн

Рок-группа Chess, родом из Москвы, приглашает вас на незабываемый концерт, который состоится в клубе 16 тонн. Эта команда выделяется на фоне современных музыкальных течений, привнося в мир музыки бешеную энергию и страстный рок.

Уникальный музыкальный стиль

Chess — это не просто группа, а настоящая музыкальная сила, которая сочетает в себе элементы стадионного рока, проникновенных баллад и танцевального сайбер-рока. В то время как многие артисты выбирают рэп или рейв, Chess остаются верными своему стилю, создавая уникальное звучание, которое покоряет сердца слушателей.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в 16 тонн, известном клубе, который славится своей атмосферой и качественным звуком. Дата и время: уточняйте на сайте клуба.

Почему стоит посетить

Концерт Chess — это не только возможность насладиться живым выступлением, но и шанс услышать новые композиции группы, которые обязательно удивят даже самых искушенных меломанов. Ожидайте яркие эмоции, мощные гитарные соло и зажигательные ритмы, которые заставят вас двигаться в такт музыки.

Приходите и погрузитесь в мир рок-звучания вместе с Chess. Ваш вечер станет незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 800 ₽

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