Chess & Jazz 2025

Фестиваль Chess & Jazz в Саду «Эрмитаж»

26-27 июля 2025 года в московском Саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Этот уникальный уикенд превратит зелёный оазис в самом центре столицы в джазовую гостиную под открытым небом.

Музыкальная программа

На фестивале выступят такие артисты, как Zoloto, Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС, Базар, тима ищет свет и Beautiful Boys. Это только начало — впереди новые имена и неожиданные музыкальные ходы.

Интеллектуальное наслаждение

Каждый гость сможет сыграть шахматную партию бок о бок с гроссмейстерами мирового уровня и насладиться летним днем в компании единомышленников. Chess & Jazz станет центром притяжения для поклонников джаза и шахмат, а также для любителей интеллектуальных игр и душевного общения.

Дополнительная информация

Событие для гостей старше 18 лет. Для лиц младше 18 лет вход разрешен только в сопровождении родителей.

Дети до 12 лет (не исполнившие 12 лет) могут входить бесплатно, но необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст ребенка.

Что нельзя проносить на фестиваль

Алкогольные и безалкогольные напитки любого рода;

Пиротехнику, взрывчатые вещества и огнеопасные изделия;

Профессиональную фототехнику и дроны;

Оружие и наркотики;

Крупных домашних животных (маленьких собак можно взять с собой);

Велосипеды, самокаты, роликовые коньки и скутеры;

Рекламные материалы и экстремистские материалы;

Еду (за исключением детского и диабетического питания).

Город под названием Chess & Jazz, которого нет ни на одной карте, но который появляется раз в году, откроет свои двери для дорогих друзей в Саду «Эрмитаж». Не упустите возможность стать частью этого уникального события!