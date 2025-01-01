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Chess & Jazz 2025
Билеты от 7000₽
Киноафиша Chess & Jazz 2025

Chess & Jazz 2025

18+
Возраст 18+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Фестиваль Chess & Jazz в Саду «Эрмитаж»

26-27 июля 2025 года в московском Саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Этот уникальный уикенд превратит зелёный оазис в самом центре столицы в джазовую гостиную под открытым небом.

Музыкальная программа

На фестивале выступят такие артисты, как Zoloto, Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС, Базар, тима ищет свет и Beautiful Boys. Это только начало — впереди новые имена и неожиданные музыкальные ходы.

Интеллектуальное наслаждение

Каждый гость сможет сыграть шахматную партию бок о бок с гроссмейстерами мирового уровня и насладиться летним днем в компании единомышленников. Chess & Jazz станет центром притяжения для поклонников джаза и шахмат, а также для любителей интеллектуальных игр и душевного общения.

Дополнительная информация

  • Событие для гостей старше 18 лет. Для лиц младше 18 лет вход разрешен только в сопровождении родителей.
  • Дети до 12 лет (не исполнившие 12 лет) могут входить бесплатно, но необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст ребенка.

Что нельзя проносить на фестиваль

  • Алкогольные и безалкогольные напитки любого рода;
  • Пиротехнику, взрывчатые вещества и огнеопасные изделия;
  • Профессиональную фототехнику и дроны;
  • Оружие и наркотики;
  • Крупных домашних животных (маленьких собак можно взять с собой);
  • Велосипеды, самокаты, роликовые коньки и скутеры;
  • Рекламные материалы и экстремистские материалы;
  • Еду (за исключением детского и диабетического питания).

Город под названием Chess & Jazz, которого нет ни на одной карте, но который появляется раз в году, откроет свои двери для дорогих друзей в Саду «Эрмитаж». Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
15:00 от 14000 ₽
27 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
15:00 от 7000 ₽

Фотографии

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