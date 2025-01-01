Chess & Jazz 2025

26-27 июля 2025 года в московском Саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Этот уникальный уикенд превратит зелёный оазис в самом центре столицы в джазовую гостиную под открытым небом.
На фестивале выступят такие артисты, как Zoloto, Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС, Базар, тима ищет свет и Beautiful Boys. Это только начало — впереди новые имена и неожиданные музыкальные ходы.
Каждый гость сможет сыграть шахматную партию бок о бок с гроссмейстерами мирового уровня и насладиться летним днем в компании единомышленников. Chess & Jazz станет центром притяжения для поклонников джаза и шахмат, а также для любителей интеллектуальных игр и душевного общения.
Город под названием Chess & Jazz, которого нет ни на одной карте, но который появляется раз в году, откроет свои двери для дорогих друзей в Саду «Эрмитаж». Не упустите возможность стать частью этого уникального события!