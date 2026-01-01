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Чёрный вторник
Киноафиша Чёрный вторник

Чёрный вторник

18+
Возраст 18+

О концерте

Трибьют-концерт «Сектора Газа» в клубе «Jagger»

Группа «Чёрный Вторник» из Иваново готова порадовать зрителей своим концертом в клубе «Jagger». Эта команда, образованная в мае 2013 года, завоевала признание благодаря своим оригинальным версиям хитов «Сектора Газа» и стала популярной не только в России, но и за ее пределами.

Успех и признание

Музыканты «Чёрного Вторника» активно участвуют в известных фестивалях, таких как «НАШЕСТВИЕ» и байк-рок-фестивали. Они также стали неотъемлемой частью событий памяти Юрия Хоя. Это позволяет группе заполучить уважение поклонников как на родине, так и за границей — в странах, таких как Кипр, Беларусь, Латвия и Швейцария.

Творческая связь

Группа имеет личные знакомства с семьей Юрия Клинских и его бывшими коллегами по группе. Иногда они выступают совместно, погружая зрителей в атмосферу легендарной музыки «Сектора Газа». По мнению музыкальной компании Warner Music, «Чёрный Вторник» удачно адаптирует творчество своих кумиров, привнося в него современное звучание и смысл.

Наследие музыки «Сектора Газа»

Песни «Сектора Газа» остаются актуальными и востребованными даже среди молодежи, не застигнувшей эпоху их популярности. «Чёрный Вторник» не только продолжает это наследие, но и делает его более близким и понятным для нового поколения слушателей.

Концерт группы обещает стать настоящим событием для всех поклонников как «Сектора Газа», так и творчества «Чёрного Вторника». Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических и современных композиций!

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1500 ₽

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