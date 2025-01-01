Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черный вторник. Трибьют Сектора газа
Киноафиша Черный вторник. Трибьют Сектора газа

Черный вторник. Трибьют Сектора газа

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют группе «Сектор Газа» от «Чёрного Вторника»

Без сомнения, творчество «Сектора Газа» оставило глубокий след в hearts миллионов россиян, переживших потрясения 80-90-х годов XX века. Песни, созданные под руководством Юрия Хоя, до сих пор звучат актуально, даже для молодежи, не застигнувшей эпоху их популярности.

Потомки легенды

Группа «Чёрный Вторник» во главе с Максимом Коробовым является достойным последователем своего кумиров. Музыканты виртуозно улавливают дух «Сектора Газа» и переосмысляют его через призму своих эмоций. Они придают современное звучание известным хитам, которые остаются на слуху уже более 20 лет.

Не просто трибьют

Мы уверены, что поклонники «Сектора Газа» не останутся равнодушными. «Чёрный Вторник» — это официальный трибьют-коллектив, который с уважением и мастерством интерпретирует творчество легендарной группы. Их выступление обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки, наполненной эмоциями и глубокими смыслами.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 февраля
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Черный вторник. Трибьют Сектора газа

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
28 ноября в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
14 сентября в 20:30 Standup Room
от 800 ₽
Пика. Презентация альбома, все хиты
18+
Хип-хоп
Пика. Презентация альбома, все хиты
21 ноября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше