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Черный вигвам

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О концерте/спектакле

Фиджитал-выставка «Чёрный вигвам» в ЦСИ М’АРС

В ЦСИ М’АРС развернётся уникальная фиджитал-выставка под названием «Чёрный вигвам», вдохновлённая психоанализом и эстетикой культового режиссёра Дэвида Линча. Эта выставка предлагает зрителям погрузиться в мир загадок бессознательного через концептуальные арт-объекты, мультимедиа инсталляции, фото- и видеоарт, а также мэппинг и саунддизайн с гипнотическим эффектом.

Погружение в мир сюрреализма

«Чёрный вигвам» — это таинственное место из мифологии сериала «Твин Пикс», представляющее собой портал в параллельную реальность. Здесь зритель сможет встретиться с мистическими персонажами и исследовать механизмы бессознательного, которые, как и сам вигвам, нельзя объяснить рационально.

Выставка предлагает два способа взаимодействия с миром: вы можете созерцать её, растворяясь в атмосфере сновидений, или разгадывать символы и знаки, следуя по таинственному квесту. В любом случае, полное погружение гарантировано!

Зона Бессознательного

Центральной частью экспозиции является Зона Бессознательного. По сюжету, зритель проходит через неё, чтобы попасть из Зоны Персоны в Зону Самости, символизируя переход от социальной маски к целостному Я. Этот путь напоминает прогулку по пыльному чердаку или тернистому лесу, где зритель сталкивается с отражениями, тенями и искажениями.

На входе в Лес Бессознательного вас встретит интерактивный персонаж, воплощающий архетип мудреца, который подскажет правила этой реальности и даст советы по обращению с экспонатами. Завершится психоаналитическая прогулка в камерном пространстве, располагающем к размышлениям о своём истинном Я.

Основные художники выставки

  • Софья Морозикова — арт-директор и куратор с философским образованием, работающая со светом и генеративной графикой.
  • Группа EVPRAXIS — междисциплинарный фиджитал-дуэт, создающий концептуальные арт-объекты.
  • Алиса Щурова — режиссер и художник, исследующая соотношение реальности и вымысла.
  • Лена Липатова — художник, работающая с пространственными объектами и изучающая свет и цвет.
  • Катерина Алимова — куратор и художник, работающая с перформансом и инсталляцией.
  • Алексей Богачев — художник и звукорежиссер, специализирующийся на новых медиа.
  • Влад Довгопятый — медиахудожник, исследующий границы восприятия через свет и пространство.
  • Антон Сидько — исследователь и художник в области современной керамики.
  • Никита Макеев — фотограф и куратор, работающий на стыке науки и искусства.
  • Полина Жадько — мультидисциплинарный художник и артист-исполнитель.
  • Anton Anru — саунд-дизайнер и музыкальный продюсер, автор мультимедийного проекта «Тишина».

Кураторы выставки: Софья Морозикова и Ирина Сафонова. Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию в мир бессознательного!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
1 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
2 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
3 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
4 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
5 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
6 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
7 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
8 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
9 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
10 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
11 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
12 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
13 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
14 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
15 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
16 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
17 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
18 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
19 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
20 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
21 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
22 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
23 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
24 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
25 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
26 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
27 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
28 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
29 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
30 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
31 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽

Фотографии

Черный вигвам Черный вигвам Черный вигвам Черный вигвам Черный вигвам Черный вигвам

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