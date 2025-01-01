В ЦСИ М’АРС развернётся уникальная фиджитал-выставка под названием «Чёрный вигвам», вдохновлённая психоанализом и эстетикой культового режиссёра Дэвида Линча. Эта выставка предлагает зрителям погрузиться в мир загадок бессознательного через концептуальные арт-объекты, мультимедиа инсталляции, фото- и видеоарт, а также мэппинг и саунддизайн с гипнотическим эффектом.
«Чёрный вигвам» — это таинственное место из мифологии сериала «Твин Пикс», представляющее собой портал в параллельную реальность. Здесь зритель сможет встретиться с мистическими персонажами и исследовать механизмы бессознательного, которые, как и сам вигвам, нельзя объяснить рационально.
Выставка предлагает два способа взаимодействия с миром: вы можете созерцать её, растворяясь в атмосфере сновидений, или разгадывать символы и знаки, следуя по таинственному квесту. В любом случае, полное погружение гарантировано!
Центральной частью экспозиции является Зона Бессознательного. По сюжету, зритель проходит через неё, чтобы попасть из Зоны Персоны в Зону Самости, символизируя переход от социальной маски к целостному Я. Этот путь напоминает прогулку по пыльному чердаку или тернистому лесу, где зритель сталкивается с отражениями, тенями и искажениями.
На входе в Лес Бессознательного вас встретит интерактивный персонаж, воплощающий архетип мудреца, который подскажет правила этой реальности и даст советы по обращению с экспонатами. Завершится психоаналитическая прогулка в камерном пространстве, располагающем к размышлениям о своём истинном Я.
Кураторы выставки: Софья Морозикова и Ирина Сафонова. Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию в мир бессознательного!