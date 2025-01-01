Фиджитал-выставка «Чёрный вигвам» в ЦСИ М’АРС

В ЦСИ М’АРС развернётся уникальная фиджитал-выставка под названием «Чёрный вигвам», вдохновлённая психоанализом и эстетикой культового режиссёра Дэвида Линча. Эта выставка предлагает зрителям погрузиться в мир загадок бессознательного через концептуальные арт-объекты, мультимедиа инсталляции, фото- и видеоарт, а также мэппинг и саунддизайн с гипнотическим эффектом.

Погружение в мир сюрреализма

«Чёрный вигвам» — это таинственное место из мифологии сериала «Твин Пикс», представляющее собой портал в параллельную реальность. Здесь зритель сможет встретиться с мистическими персонажами и исследовать механизмы бессознательного, которые, как и сам вигвам, нельзя объяснить рационально.

Выставка предлагает два способа взаимодействия с миром: вы можете созерцать её, растворяясь в атмосфере сновидений, или разгадывать символы и знаки, следуя по таинственному квесту. В любом случае, полное погружение гарантировано!

Зона Бессознательного

Центральной частью экспозиции является Зона Бессознательного. По сюжету, зритель проходит через неё, чтобы попасть из Зоны Персоны в Зону Самости, символизируя переход от социальной маски к целостному Я. Этот путь напоминает прогулку по пыльному чердаку или тернистому лесу, где зритель сталкивается с отражениями, тенями и искажениями.

На входе в Лес Бессознательного вас встретит интерактивный персонаж, воплощающий архетип мудреца, который подскажет правила этой реальности и даст советы по обращению с экспонатами. Завершится психоаналитическая прогулка в камерном пространстве, располагающем к размышлениям о своём истинном Я.

Основные художники выставки

Софья Морозикова — арт-директор и куратор с философским образованием, работающая со светом и генеративной графикой.

— арт-директор и куратор с философским образованием, работающая со светом и генеративной графикой. Группа EVPRAXIS — междисциплинарный фиджитал-дуэт, создающий концептуальные арт-объекты.

— междисциплинарный фиджитал-дуэт, создающий концептуальные арт-объекты. Алиса Щурова — режиссер и художник, исследующая соотношение реальности и вымысла.

— режиссер и художник, исследующая соотношение реальности и вымысла. Лена Липатова — художник, работающая с пространственными объектами и изучающая свет и цвет.

— художник, работающая с пространственными объектами и изучающая свет и цвет. Катерина Алимова — куратор и художник, работающая с перформансом и инсталляцией.

— куратор и художник, работающая с перформансом и инсталляцией. Алексей Богачев — художник и звукорежиссер, специализирующийся на новых медиа.

— художник и звукорежиссер, специализирующийся на новых медиа. Влад Довгопятый — медиахудожник, исследующий границы восприятия через свет и пространство.

— медиахудожник, исследующий границы восприятия через свет и пространство. Антон Сидько — исследователь и художник в области современной керамики.

— исследователь и художник в области современной керамики. Никита Макеев — фотограф и куратор, работающий на стыке науки и искусства.

— фотограф и куратор, работающий на стыке науки и искусства. Полина Жадько — мультидисциплинарный художник и артист-исполнитель.

— мультидисциплинарный художник и артист-исполнитель. Anton Anru — саунд-дизайнер и музыкальный продюсер, автор мультимедийного проекта «Тишина».

Кураторы выставки: Софья Морозикова и Ирина Сафонова. Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию в мир бессознательного!