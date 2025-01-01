Чёрный Stand Up Концерт

Вечер смеха и неожиданных поворотов

Приглашаем вас на вечер стендапа с участием четырех комиков, которые представят более острый и откровенный юмор. Один из них будет выступать в роли ведущего. Состав комиков держится в секрете, чтобы создать интригу и неожиданные впечатления.

Известные комики и закрытые лайн-апы

На афишах указаны примерные составы комиков, участвующих в выступлениях. Это опытные и популярные стендаперы, которых вы знаете по таким проектам, как StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и многим другим шоу на ТВ и YouTube. В прошлых выступлениях принимали участие звезды комедии, включая Гурама Амаряна, Сергея Орлова, Артура Чапаряна, Ирину Приходько, Андрея Атласа и других.

Размещение и организация вечера

Вы сможете насладиться выступлением за уютными столиками с возможностью заказа еды и напитков. Рассадка гостей происходит по приходу, а при наличии схемы зала — строго по местам, указанным в билетах. Пожалуйста, имейте в виду, что гостям в состоянии сильного алкогольного опьянения может быть отказано во входе.

Еженедельные сюрпризы и приятные бонусы

Каждую неделю состав комиков обновляется, что гарантирует уникальные шоу. Вечер сопровождается импровизацией, общением с залом и розыгрышем бесплатных напитков. Для девушек в вечерних платьях на площадках Tap & Barrel и O’Donoghue’s предусмотрен бокал игристого от заведения. Обратите внимание, что скидки на меню во время концертов на этих площадках не действуют.

Особенности StandUp_Msk

Мы — стендап-комьюнити, объединяющее комиков со всей России. Каждый вечер заведения Москвы превращаются в настоящие комедийные клубы, где вы можете наслаждаться юмором и блюдами уникальных кухонь.