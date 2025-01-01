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Чёрный Stand Up Концерт
Билеты от 990₽
Киноафиша Чёрный Stand Up Концерт

Чёрный Stand Up Концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Вечер смеха и неожиданных поворотов

Приглашаем вас на вечер стендапа с участием четырех комиков, которые представят более острый и откровенный юмор. Один из них будет выступать в роли ведущего. Состав комиков держится в секрете, чтобы создать интригу и неожиданные впечатления.

Известные комики и закрытые лайн-апы

На афишах указаны примерные составы комиков, участвующих в выступлениях. Это опытные и популярные стендаперы, которых вы знаете по таким проектам, как StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и многим другим шоу на ТВ и YouTube. В прошлых выступлениях принимали участие звезды комедии, включая Гурама Амаряна, Сергея Орлова, Артура Чапаряна, Ирину Приходько, Андрея Атласа и других.

Размещение и организация вечера

Вы сможете насладиться выступлением за уютными столиками с возможностью заказа еды и напитков. Рассадка гостей происходит по приходу, а при наличии схемы зала — строго по местам, указанным в билетах. Пожалуйста, имейте в виду, что гостям в состоянии сильного алкогольного опьянения может быть отказано во входе.

Еженедельные сюрпризы и приятные бонусы

Каждую неделю состав комиков обновляется, что гарантирует уникальные шоу. Вечер сопровождается импровизацией, общением с залом и розыгрышем бесплатных напитков. Для девушек в вечерних платьях на площадках Tap & Barrel и O’Donoghue’s предусмотрен бокал игристого от заведения. Обратите внимание, что скидки на меню во время концертов на этих площадках не действуют.

Особенности StandUp_Msk

Мы — стендап-комьюнити, объединяющее комиков со всей России. Каждый вечер заведения Москвы превращаются в настоящие комедийные клубы, где вы можете наслаждаться юмором и блюдами уникальных кухонь.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
24 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
25 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
26 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
27 июля
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 1390 ₽
28 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
29 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
30 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
31 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
1 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
2 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
3 августа
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 990 ₽
4 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
5 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
8 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
9 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
10 августа
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 990 ₽
11 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
12 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
15 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
16 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
17 августа
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 990 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
23 июля в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
31 июля в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
19 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
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