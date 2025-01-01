Черный Обелиск

Концерт группы «Чёрный Обелиск» в клубе «The Rock Bar»

Группа «Чёрный Обелиск» готовится к грандиозному сольному концерту в клубе «The Rock Bar». Музыканты представят свой долгожданный новый альбом и исполнят живую версию своих главных хитов, ставших знаковыми для нескольких поколений поклонников.

История группы

На сцене более тридцати лет, «Чёрный Обелиск» уже успел завоевать звание символа отечественного хард-рока. Их музыка отличает мощные риффы, честные тексты и энергетика, которая моментально захватывает зал. В этом концерте зрители смогут насладиться как новыми композициями, так и любимыми треками, которые уже стали классикой.

Почему стоит посетить концерт

Долгожданный новый альбом станет отличным поводом собраться всем, кто ценит уникальный стиль и эмоциональную насыщенность музыки «Чёрного Обелиска». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей хард-рока и не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! До встречи на концерте!