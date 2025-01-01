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Черный монах
Билеты от 1500₽
Киноафиша Черный монах

Спектакль Черный монах

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Тайны «Черного монаха» Чехова: спектакль в Школе драматического искусства

В январском номере журнала «Артист» представлена повесть Антона Павловича Чехова «Черный монах», ставшая первой публикацией автора на китайском языке. Эта работа привлекла внимание читателей благодаря своему глубокому философскому смыслу, который Чехов вложил в историю.

Философия мании величия

Создатели спектакля осознают тонкое лукавство Чехова, который обозначил основную тему как «манию величия». Однако именно эта сложность и многогранность повести привели к ее мировому интересу, многочисленным трактовкам и вариациям восприятия главного героя — Коврина. Вместе с публикой мы стремимся разгадать загадку Черного монаха: кем же он является на самом деле? Утешающим ангелом, соблазняющим бесом или галлюцинацией больного человека?

Мнения создателей

Режиссер спектакля Эдуард Кашпоров подчеркивает: «Чёрный монах» — самая загадочная из девятнадцати повестей А.П. Чехова. В этом произведении много вопросов, на которые мне как режиссеру интересно найти ответ. А главное — понять, кого рисует нам Чехов: гения или безумца? У них обоих могут быть одни и те же факторы, влияющие на их сознание: любовь, близкие люди. Сам конфликт заключается не во внешней среде, а внутри героя.

Глеб Черепанов, руководитель Молодежной программы Школы драматического искусства, добавляет: «Чёрный монах» — одно из самых таинственных и до сих пор не разгаданных произведений Чехова! Это настоящий вызов для молодого режиссера и артиста, исполняющего главную роль. В спектакле произошло главное — мы смотрим на великий текст так, как никто другой до этого! Связываем его с днем сегодняшним и вступаем с автором в активный и острый диалог. Думаю, зрителям будет очень интересно к нему подключиться!

Информация о спектакле

Спектакль создан в рамках Молодежной программы Школы драматического искусства, художественный руководитель — Глеб Черепанов. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление и погрузиться в мир Чехова!

Режиссер
Эдуард Кашпоров
В ролях
Андрей Финягин
Алексей Славкин
Александра Лахтюхова
Николай Гонтар

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
21 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
23 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽

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