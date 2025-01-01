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Чёрный монах
Билеты от 1600₽
Киноафиша Чёрный монах

Спектакль Чёрный монах

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

«Чёрный монах»: спектакль на грани гения и безумия

Повесть Антона Чехова «Чёрный монах» является философской притчей о природе гениальности и тонкой грани между вдохновением и безумием. Главный герой, Андрей Коврин, учёный, уставший от нервной жизни, приезжает в имение Татьяны Песоцкой. Здесь он постепенно попадает во власть собственных иллюзий.

Символ духовной одержимости

Таинственный Чёрный монах, возникающий перед Ковриным, то как плод воображения, то как истинный пророк, становится символом духовной одержимости и саморазрушения. На сцене «Чёрный монах» оживает как странное и завораживающее видение.

Элементы реализма и мистики

Постановка сочетает в себе элементы реализма и мистики. Режиссёр подаёт её как проекцию внутреннего мира Коврина: в одних сценах он пугающ, в других - почти величественен. Визуальные образы, музыка и ритм спектакля погружают зрителя в зыбкое пространство между сном и явью.

Вопросы о гениальности

Произведение Чехова ставит сложные вопросы: как отличить истинное призвание от самообмана? Не является ли гениальность формой сумасшествия? Спектакль не даёт на эти вопросы однозначных ответов, но заставляет задуматься: возможно, самый страшный Монах живёт не в Коврине, а в каждом из нас, в виде неутихающего стремления к идеалу.

Современное звучание

В наш век перегрузки, тревожности и стремления к успеху любой ценой «Чёрный монах» звучит особенно остро. Это не просто история о человеке, который сошёл с ума, - это метафора века, в котором мы живём. Театр в этой постановке становится исповедальней, где зритель, как и Коврин, должен задать себе вопрос: кого он видит перед собой - призрака безумия или своё настоящее «я»?

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Дмитрий Акимутин
Дарья Гриханина
Анастасия Ермолина
Кирилл Ефимкин
Светлана Кузнецова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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