Спектакль Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий

16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новый акт в проекте «Чёрный квадрат»

Спектакль «Чёрный квадрат» — это совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, который открывает текст автора через синтетический перформанс. Здесь соединились актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт, создавая уникальную атмосферу, актуальную в настоящем времени.

Команда проекта продолжает исследовать границы реальности и фантасмагории, и в восьмом акте «Чёрного квадрата» зрителей ждет знакомство с творчеством нового автора — Алексея Бежецкого. В конце XIX — начале XX веков он писал «таинственные» рассказы, погружая читателя в мир сверхъестественных феноменов, таких как спиритизм и загадочные потусторонние явления.

Сборник его рассказов «Неведомое. Фантастические рассказы», также известный как «Музей восковых фигур», вышел в 1914 году и станет основным источником вдохновения для нового акта спектакля.

Мировосприятие через призму интуиции

Режиссёр проекта Дмитрий Собачкин делится своими мыслями: «Я всегда доверяю своей интуиции. Интуиция намного сильнее и честнее любых слов, любых поступков. Мне захотелось создать проект про неё. И как же приятно видеть зрителей, которые были на всех предыдущих актах проекта «Чёрный квадрат» и готовятся прийти на следующий, восьмой по счёту. Всем, кто придёт впервые, желаю просто довериться своей интуиции.»

Команда проекта

Режиссёр: Дмитрий Собачкин

Актёры: Анастасия Сорокина, Вячеслав Рязанов, Мария Прокопьева

Танцоры: Дмитрий Комаров, Лида Бурлак

Саунд артист: Марина Комиссарова, DJ Sweet Hard

Медиахудожник: Кира Горшкова

Хореограф: Дмитрий Комаров

Светохудожник: Елена Ларионова

Звукорежиссёр: Павел Тылесов

Помощник режиссёра: Анна Бондаренко

Куратор проекта: Илья SymphoCat

Приходите и станьте частью этой уникальной истории, где ваш участие — это часть общего акта!

Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий
