Спектакль Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий

Новый акт в проекте «Чёрный квадрат»

Спектакль «Чёрный квадрат» — это совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, который открывает текст автора через синтетический перформанс. Здесь соединились актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт, создавая уникальную атмосферу, актуальную в настоящем времени.

Команда проекта продолжает исследовать границы реальности и фантасмагории, и в восьмом акте «Чёрного квадрата» зрителей ждет знакомство с творчеством нового автора — Алексея Бежецкого. В конце XIX — начале XX веков он писал «таинственные» рассказы, погружая читателя в мир сверхъестественных феноменов, таких как спиритизм и загадочные потусторонние явления.

Сборник его рассказов «Неведомое. Фантастические рассказы», также известный как «Музей восковых фигур», вышел в 1914 году и станет основным источником вдохновения для нового акта спектакля.

Мировосприятие через призму интуиции

Режиссёр проекта Дмитрий Собачкин делится своими мыслями: «Я всегда доверяю своей интуиции. Интуиция намного сильнее и честнее любых слов, любых поступков. Мне захотелось создать проект про неё. И как же приятно видеть зрителей, которые были на всех предыдущих актах проекта «Чёрный квадрат» и готовятся прийти на следующий, восьмой по счёту. Всем, кто придёт впервые, желаю просто довериться своей интуиции.»

Команда проекта

Режиссёр: Дмитрий Собачкин

Актёры: Анастасия Сорокина, Вячеслав Рязанов, Мария Прокопьева

Танцоры: Дмитрий Комаров, Лида Бурлак

Саунд артист: Марина Комиссарова, DJ Sweet Hard

Медиахудожник: Кира Горшкова

Хореограф: Дмитрий Комаров

Светохудожник: Елена Ларионова

Звукорежиссёр: Павел Тылесов

Помощник режиссёра: Анна Бондаренко

Куратор проекта: Илья SymphoCat

Приходите и станьте частью этой уникальной истории, где ваш участие — это часть общего акта!