Спектакль Черный квадрат. Акт VIII. «Неведомое...» Алексей Бежецкий

Спектакль «Чёрный квадрат» — это совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, который открывает текст автора через синтетический перформанс. Здесь соединились актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт, создавая уникальную атмосферу, актуальную в настоящем времени.
Команда проекта продолжает исследовать границы реальности и фантасмагории, и в восьмом акте «Чёрного квадрата» зрителей ждет знакомство с творчеством нового автора — Алексея Бежецкого. В конце XIX — начале XX веков он писал «таинственные» рассказы, погружая читателя в мир сверхъестественных феноменов, таких как спиритизм и загадочные потусторонние явления.
Сборник его рассказов «Неведомое. Фантастические рассказы», также известный как «Музей восковых фигур», вышел в 1914 году и станет основным источником вдохновения для нового акта спектакля.
Режиссёр проекта Дмитрий Собачкин делится своими мыслями: «Я всегда доверяю своей интуиции. Интуиция намного сильнее и честнее любых слов, любых поступков. Мне захотелось создать проект про неё. И как же приятно видеть зрителей, которые были на всех предыдущих актах проекта «Чёрный квадрат» и готовятся прийти на следующий, восьмой по счёту. Всем, кто придёт впервые, желаю просто довериться своей интуиции.»
Режиссёр: Дмитрий Собачкин
Актёры: Анастасия Сорокина, Вячеслав Рязанов, Мария Прокопьева
Танцоры: Дмитрий Комаров, Лида Бурлак
Саунд артист: Марина Комиссарова, DJ Sweet Hard
Медиахудожник: Кира Горшкова
Хореограф: Дмитрий Комаров
Светохудожник: Елена Ларионова
Звукорежиссёр: Павел Тылесов
Помощник режиссёра: Анна Бондаренко
Куратор проекта: Илья SymphoCat
Приходите и станьте частью этой уникальной истории, где ваш участие — это часть общего акта!