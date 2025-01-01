Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин
Киноафиша Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин

Спектакль Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин

16+
Возраст 16+

О спектакле

Совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра

«Чёрный квадрат» — совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, основанный на рассказе Александра Грина «Серый автомобиль», написанном в 1923 году и впервые опубликованном в сборнике «На облачном берегу» в 1925 году. Этот один из самых загадочных текстов Грина объединяет такие мотивы, как карточная игра, страх перед автомобилями, безумие и «ожившая» кукла.

Синтетический перформанс

Проект «Чёрный квадрат» выходит за рамки традиционного театра и предлагает синтетический перформанс. Он объединяет актёрское чтение, хореографию, электронную музыку и медиаарт, создавая уникальное театральное пространство. Новый (второй) сезон проекта исследует глубины мистической литературы, заполняя сцену богатством образов.

Звук как персонаж

Одним из ключевых аспектов спектакля становится музыка. Приглашённые саунд-артисты выводят звук в отдельный персонаж, который может как поддерживать, так и противиться сюжету. Так, зрители становятся не просто наблюдателями, а участниками, влияющими на развитие истории. Каждый бросок — это акт, каждое участие — общая история.

Команда проекта

Режиссёром спектакля является Дмитрий Собачкин. Хореографом выступает Дмитрий Комаров, а за музыкальное сопровождение отвечает DJ Sweet Hard. Медиахудожник Вероника Кислова добавляет визуальные элементы, а помощником режиссёра является Анна Бондаренко. Куратор проекта — Илья SymphoCat.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое обещает запомниться надолго!

Купить билет на спектакль Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 700 ₽

Фотографии

Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин

В ближайшие дни

Звездочка
0+
Детский Кукольный
Звездочка
8 января в 11:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 700 ₽
Щелкунчик
6+
Балет
Щелкунчик
24 декабря в 12:00 Мариинский театр
от 2800 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
26 декабря в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше