Спектакль Чёрный квадрат. Акт VII. «Серый автомобиль» Александр Грин

Совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра

«Чёрный квадрат» — совместный проект НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, основанный на рассказе Александра Грина «Серый автомобиль», написанном в 1923 году и впервые опубликованном в сборнике «На облачном берегу» в 1925 году. Этот один из самых загадочных текстов Грина объединяет такие мотивы, как карточная игра, страх перед автомобилями, безумие и «ожившая» кукла.

Синтетический перформанс

Проект «Чёрный квадрат» выходит за рамки традиционного театра и предлагает синтетический перформанс. Он объединяет актёрское чтение, хореографию, электронную музыку и медиаарт, создавая уникальное театральное пространство. Новый (второй) сезон проекта исследует глубины мистической литературы, заполняя сцену богатством образов.

Звук как персонаж

Одним из ключевых аспектов спектакля становится музыка. Приглашённые саунд-артисты выводят звук в отдельный персонаж, который может как поддерживать, так и противиться сюжету. Так, зрители становятся не просто наблюдателями, а участниками, влияющими на развитие истории. Каждый бросок — это акт, каждое участие — общая история.

Команда проекта

Режиссёром спектакля является Дмитрий Собачкин. Хореографом выступает Дмитрий Комаров, а за музыкальное сопровождение отвечает DJ Sweet Hard. Медиахудожник Вероника Кислова добавляет визуальные элементы, а помощником режиссёра является Анна Бондаренко. Куратор проекта — Илья SymphoCat.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое обещает запомниться надолго!