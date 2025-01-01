Меню
Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец»
Киноафиша Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец»

Спектакль Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец»

16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Проект«Чёрный квадрат» на Новой сцене Александринского театра

Проект «Чёрный квадрат», создаваемый в сотрудничестве НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, продолжает исследовать границы театрального искусства. Синтетический перформанс, в котором переплетаются актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт, создает уникальную атмосферу здесь и сейчас.

В прошлый сезон было представлено пять актов, посвящённых страхам и ночным переживаниям таких великих писателей, как Пушкин, Гаршин, Достоевский и Гофман. Каждый акт углублялся в мир их произведений, раскрывая эмоциональные и философские пласты.

Новый сезон — новые возможности

В этом сезоне зрителей ждет обновленный формат с дополнительными возможностями. Команда проекта избрала для шестого акта последнее произведение Франца Кафки, что откроет новый цикл показов «о человеке и его творчестве». Режиссёр Дмитрий Собачкин планирует не только читать и анализировать неочевидные произведения, но и соединить художественную литературу с документальными текстами и письмами писателей. Это позволит лучше понять, что чувствовали авторы в момент создания своих шедевров.

Команда проекта

В состав команды входят ведущие специалисты:

  • Режиссёр: Дмитрий Собачкин
  • Хореограф: Дмитрий Комаров
  • Саунд-артист: Dj Sweet Hard
  • Медиахудожник: Вероника Кислова
  • Помощник режиссёра: Анна Бондаренко

Актёры и исполнители

В спектакле участвуют:

  • Актёры: Иван Вальберг, Лилия Игнатьева
  • Танцовщики: Дмитрий Комаров, Анна Цыганкова
  • Вокал: Дарья Кожина

Куратор проекта — Илья SymphoCat. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Октябрь
10 октября пятница
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 700 ₽

Фотографии

Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец» Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец» Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец» Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец» Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец»

