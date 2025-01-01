Спектакль Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец»

Проект «Чёрный квадрат», создаваемый в сотрудничестве НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, продолжает исследовать границы театрального искусства. Синтетический перформанс, в котором переплетаются актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт, создает уникальную атмосферу здесь и сейчас.
В прошлый сезон было представлено пять актов, посвящённых страхам и ночным переживаниям таких великих писателей, как Пушкин, Гаршин, Достоевский и Гофман. Каждый акт углублялся в мир их произведений, раскрывая эмоциональные и философские пласты.
В этом сезоне зрителей ждет обновленный формат с дополнительными возможностями. Команда проекта избрала для шестого акта последнее произведение Франца Кафки, что откроет новый цикл показов «о человеке и его творчестве». Режиссёр Дмитрий Собачкин планирует не только читать и анализировать неочевидные произведения, но и соединить художественную литературу с документальными текстами и письмами писателей. Это позволит лучше понять, что чувствовали авторы в момент создания своих шедевров.
Куратор проекта — Илья SymphoCat.