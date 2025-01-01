Спектакль Чёрный квадрат. Акт VI. «Певица Жозефина, или мышиный народец»

Проект«Чёрный квадрат» на Новой сцене Александринского театра

Проект «Чёрный квадрат», создаваемый в сотрудничестве НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, продолжает исследовать границы театрального искусства. Синтетический перформанс, в котором переплетаются актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт, создает уникальную атмосферу здесь и сейчас.

В прошлый сезон было представлено пять актов, посвящённых страхам и ночным переживаниям таких великих писателей, как Пушкин, Гаршин, Достоевский и Гофман. Каждый акт углублялся в мир их произведений, раскрывая эмоциональные и философские пласты.

Новый сезон — новые возможности

В этом сезоне зрителей ждет обновленный формат с дополнительными возможностями. Команда проекта избрала для шестого акта последнее произведение Франца Кафки, что откроет новый цикл показов «о человеке и его творчестве». Режиссёр Дмитрий Собачкин планирует не только читать и анализировать неочевидные произведения, но и соединить художественную литературу с документальными текстами и письмами писателей. Это позволит лучше понять, что чувствовали авторы в момент создания своих шедевров.

Команда проекта

В состав команды входят ведущие специалисты:

Режиссёр: Дмитрий Собачкин

Дмитрий Собачкин Хореограф: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров Саунд-артист: Dj Sweet Hard

Dj Sweet Hard Медиахудожник: Вероника Кислова

Вероника Кислова Помощник режиссёра: Анна Бондаренко

Актёры и исполнители

В спектакле участвуют:

Актёры: Иван Вальберг, Лилия Игнатьева

Иван Вальберг, Лилия Игнатьева Танцовщики: Дмитрий Комаров, Анна Цыганкова

Дмитрий Комаров, Анна Цыганкова Вокал: Дарья Кожина

Куратор проекта — Илья SymphoCat. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!