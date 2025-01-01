Меню
Черный кофе
Билеты от 2000₽
Киноафиша Черный кофе

Черный кофе

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Возвращение легенды: выступление группы «Черный Кофе» в клубе «Magnus Locus»

В культовом клубе «Magnus Locus» состоится долгожданное выступление группы «Черный Кофе». Музыканты представят программу, в которую вошли песни из известных альбомов «Переступи порог» и «Вольному — воля», а также их бессмертные хиты «Листья» и «Леди Осень».

Кто на сцене?

На сцену вместе с Дмитрием Варшавским поднимутся барабанщик Андрей Приставка и бас-гитаристка Евгения Варшавская. В таком составе группа выпустила три новых студийных альбома и концертный DVD за последние десять лет, и теперь пора вернуться к золотым хитам.

Что ждать от концерта?

Не пропустите возможность насладиться классикой «Черного Кофе» и, конечно, музыкальными сюрпризами! Выступление точно понравится как давним поклонникам, так и любителям живой музыки.

Это уникальная возможность увидеть легенд русского рока на одной сцене. Не упустите шанс окунуться в мир энергичной музыки и зажигательных мелодий!

Купить билет на концерт Черный кофе

Помощь с билетами
Январь
21 января среда
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 2000 ₽

