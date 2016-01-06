Меню
Черный Кофе
Билеты от 1800₽
Киноафиша Черный Кофе

Черный Кофе

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Чёрный кофе: рок-концерт с живой музыкой в Москве

Запланируйте свой вечер с «Чёрным Кофе» — уникальным рок-концертом, который обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки. Мероприятие организовано командой известного клуба «16 Тонн Арбат», который уже зарекомендовал себя как площадка для ярких концертов и музыкальных фестивалей в Москве.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите насладиться настоящей энергией рок-музыки, «Чёрный Кофе» — это именно то, что вам нужно. Концерт предоставит возможность услышать живой звук, который невозможно передать на записях. Это не просто выступление — это возможность стать частью музыкального события, наполненного адреналином и настроением.

О клубе «16 Тонн Арбат»

Клуб «16 Тонн Арбат» славится разнообразием своих мероприятий. Здесь выступают как известные, так и начинающие артисты, а атмосфера заведения всегда способствует созданию незабываемых впечатлений. Выбирая этот клуб, вы гарантированно получите не только высококачественную музыку, но и уютную обстановку, которая делает концерт особенным.

Не упустите шанс стать частью этого событийного вечера! Рок хочет, чтобы его слышали — приходите и удостоверьтесь в этом сами.

Купить билет на концерт Черный Кофе

Январь
6 января вторник
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1800 ₽

