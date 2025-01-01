Драма «Черный день» в Махачкале: история переселения лакского народа

Драма «Черный день» по одноименной пьесе С. Касумова рассказывает о трагических событиях переселения лакского народа в Ауховский район во время Великой Отечественной войны. Спектакль погружает зрителей в жизнь горцев в самый тяжелый период конфликта, когда они, измученные и полуголодные, работали как в поле, так и дома.

Поддержка фронта и патриотизм

В условиях войны сельские труженики откликались на призывы помочь фронту: собирали продукты, теплую одежду и даже золотые украшения. Они активно участвовали в сборе налогов и подписывании займов, ожидая скорейшего окончания войны и освобождения своей родины.

Неожиданное переселение

Но в один из весенних дней 1944 года в аул приезжают руководители района с новостью о необходимости переселения. Время на сборы — всего два часа. Сход, посвященный переселению, проходит драматично: народ не согласен, ведь они не хотят покидать родные места, где похоронены их предки.

Трудности на новом месте

Несмотря на протесты, начальство объявляет о принятии окончательного решения о переселении. Путь голодных и истощенных людей на новое место жительства оказывается непростым. Особенно тяжело приходится старикам и детям, которые сталкиваются с чудовищными лишениями: голодом, вспышками эпидемий. Их жизнестойкость, выносливость и терпение подвергаются серьезным испытаниям.

История успеха

Первая постановка спектакля, осуществленная в 2001 году народным артистом РД В.А. Эфендиевым, имела большой зрительский успех. Она была отмечена дипломом Международного фестиваля «Сцена без границ» в номинации «За лучшую режиссуру». Этот спектакль продолжает вызывать интерес и обсуждения среди любителей театра, поднимая важные темы о памяти, патриотизме и человеческой стойкости.