Спектакль Черный бал

Пластическая постановка Athena Dance Company

Вы получили уникальное приглашение на нечто большее, чем просто спектакль — на настоящий бал. Это событие пройдет в единственном сохранившемся особняке Немецкой слободы, стены которого могут рассказать о шепоте иностранных послов и тяжелых шагах Петра I.

Приглашение на пир

Правила просты: вы — не зритель, а гость на этом пиру. Здесь вас ожидает захватывающее сочетание современного танца и живой музыки барочного ансамбля, дополненной электронными вибрациями. Этот язык поможет вам ощутить атмосферу той эпохи.

Центр сюжета

В центре повествования — царь-реформатор на грани выбора. Сможет ли Петр I принять правила этой игры? Это погружение в развилку судьбы, где начинается новая Россия. На этом пути его сопровождают верный, но корыстный Меншиков, профессор Лефорт — проводник в Европу, и Анна Монс — символ европейского быта и светскости в патриархальной Москве.

Станьте соучастником балла

Хотите стать частью этой ночи? Для полного погружения вы можете облачиться в один из наших костюмов. Почувствуйте тяжесть бархата и шёпот шёлка, чтобы стать не просто свидетелем, а соучастником этого события.

Ваше место на Чёрном балу ждёт. Решитесь ли вы его занять?

О проекте

Хореография: Афина Ерофеева

Исполнители: Максим Логвинов, Афина Ерофеева, Дарья Лопаткина, Алёна Ходырева, Леонид Серов.

Адрес

Дом Анны Монс, Бауманская 53, с.8