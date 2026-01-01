Спектакль Чёрные воды (Национальный молодёжный театр им. М. Карима)

Чёрные воды (Национальный молодёжный театр им. М. Карима)
12+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

«Ҡара һыуҙар»: спектакль по поэме Мустая Карима

«Ҡара һыуҙар» — это спектакль, основанный на произведениях знаменитого поэта Мустая Карима. В центре внимания — смысл человеческой жизни, борьба с предрассудками, мужество, вера и любовь. Зрители станут свидетелями внутренней борьбы героев: их недостижимые мечты, страхи и потеря надежды.

Спектакль поставлен при поддержке партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Это важное событие в театральной жизни, которое затрагивает фундаментальные аспекты бытия и эмоционального состояния человека.

Авторы и постановщики

  • Автор сценической версии и режиссер-постановщик: Ильсур Казакбаев, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Государственной молодежной премии РБ им. Ш. Бабича.
  • Художник-постановщик: Геннадий Скоморохов.
  • Хореограф: Рустам Нерустам (Имамов).
  • Композитор: Магуля Мезинова.

Этот спектакль предлагает уникальный взгляд на человеческие переживания и внутренние конфликты, что делает его обязательным для посещения. Не пропустите возможность стать частью этой многослойной и глубокой истории.

12 июня пятница
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 300 ₽

